PM Modi के आस्ट्रेलिया दौरे से खुश हैं मिनी इंडिया क्लेटन के NRIs,अल्बानीज बोले-‘भारत हमारे लिए अहम’

PM Modi Australia Visit : भारतीय प्रवासियों में जोश, उमंग और उत्साह है। वे यह जान कर खुश हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। आस्ट्रेलिया के मेलबर्न के बहुसांस्कृतिक उपनगर क्लेटन में भारतीय प्रवासियों की अच्छी खासी तादाद के कारण इस जगह को 'मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहां के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के बुलावे पर बुधवार को ऑस्ट्रेलिया की तीन दिवसीय उच्चस्तरीय आधिकारिक यात्रा पर हैं।