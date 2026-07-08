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PM Modi के आस्ट्रेलिया दौरे से खुश हैं मिनी इंडिया क्लेटन के NRIs,अल्बानीज बोले-‘भारत हमारे लिए अहम’

PM Modi in Australia: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के तीन दिवसीय उच्चस्तरीय दौरे पर हैं। उनकी यात्रा से भारतीय प्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने भारत को अपना खास सहयोगी देश बताया है।
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भारत

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MI Zahir

Jul 08, 2026

PM Modi Australia Visit News.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज। ( फाइल फोटो : ANI)

PM Modi Australia Visit : भारतीय प्रवासियों में जोश, उमंग और उत्साह है। वे यह जान कर खुश हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। आस्ट्रेलिया के मेलबर्न के बहुसांस्कृतिक उपनगर क्लेटन में भारतीय प्रवासियों की अच्छी खासी तादाद के कारण इस जगह को 'मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहां के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के बुलावे पर बुधवार को ऑस्ट्रेलिया की तीन दिवसीय उच्चस्तरीय आधिकारिक यात्रा पर हैं।

प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी समुदाय से सीधे जुड़ेंगे

मोदी उच्च स्तरीय राजनयिक और आर्थिक मुलाकातों के समानांतर, मोदी विक्टोरिया की राजधानी में आयोजित एक विशेष प्रवासी समुदाय कार्यक्रम के दौरान स्थानीय प्रवासी समुदाय से सीधे जुड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोगी बताया है, जो द्विपक्षीय संबंधों के बढ़ते भू-राजनीतिक महत्व को रेखांकित करता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मेलबर्न के क्लेटन इलाके में रहने वाले भारतीय मूल के लोग खुश नजर आए। (फोटो: ANI)

यहां भारतीय व्यवसाइयों की घनी आबादी : भारी उत्साह का माहौल

मोदी के ऑस्ट्रेलिया पहुंचने से पहले ही निवासियों में भारी उत्साह का माहौल दिखा, खासकर मेलबर्न के जीवंत क्लेटन क्षेत्र में एक है और भारतीय व्यवसाइयों की घनी आबादी है। क्लेटन के हलचल भरे इलाके के दृश्य एक समृद्ध वाणिज्यिक और सामाजिक पारिस्थितिकी तंत्र दर्शाते हैं। मूल रूप से गुजरात के सूरत से ताल्लुक रखने और क्लेटन में रहने वाले भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य स्मित ने क्षेत्र के घरेलू माहौल और विशिष्ट जनसांख्यिकीय संरचना पर प्रकाश डाला।

भारत व ऑस्ट्रेलिया में नये जोश का संचार होगा

मोदी का भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी में नये जोश का संचार करने के उद्देश्य से आयोजित यह दौरा 8 से 10 जुलाई है और इसका मुख्य उद्देश्य दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच राजनयिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी तीसरी आधिकारिक यात्रा है और यह ऑस्ट्रेलिया-भारत वार्षिक नेताओं के शिखर सम्मेलन के नजरिये से अहम है। यह इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कवर करने वाली उनकी व्यापक तीन-राष्ट्र यात्रा का दूसरा महत्वपूर्ण चरण भी है।

मोदी व अल्बानीज के बीच द्विपक्षीय चर्चा होना भारत के लिए अहम

मेलबर्न में अपने प्रवास के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी व अल्बानीज के बीच व्यापक द्विपक्षीय चर्चा होना भारत के लिए अहम है और ऑस्ट्रेलियाई गवर्नर-जनरल सैम मोस्टिन से औपचारिक शिष्टाचार भेंट करेंगे। संबंधों के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक आयाम सुदृढ़ करते हुए, प्रधानमंत्री के यात्रा कार्यक्रम में आर्थिक क्षेत्र के साथ प्रमुख कार्यक्रम शामिल हैं, जिसमें भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में उनकी भागीदारी भी शामिल है , जहां वे दोनों देशों की प्रमुख कॉरपोरेट हस्तियों को संबोधित करेंगे।

भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक भागीदार

अल्बानीज ने कैनबरा में प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में बताया कि विश्व की चौथी सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक भागीदार है।

प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते बेहद खुशी: अल्बानीज

उन्होंने कहा, 'अपने वार्षिक नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए ऑस्ट्रेलिया में अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। ऑस्ट्रेलिया-भारत संबंध आज पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं, और हमारी साझेदारी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि बढ़ावा देती है। मैं ऑस्ट्रेलिया और भारत की इस गहरी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तत्पर हूं।'

व्यापार,रक्षा,सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारा सहयोग

अल्बानीज ने कहा, 'दोनों लोकतंत्रों के बीच संबंध उनकी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में मजबूती से टिके हुए हैं, जिससे रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारा सहयोग दोनों देशों के लिए लाभप्रद साबित हो रहा है।'

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Updated on:

08 Jul 2026 11:43 am

Published on:

08 Jul 2026 11:43 am

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