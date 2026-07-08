US Attacks on Iran: ईरान की सेना ने अमेरिकी हमलों पर ‘कड़ा जवाब’ देने की चेतावनी दी

Iran Military Response: मध्य पूर्व में एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने ईरान के 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए। इस संबंध में अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे तीन जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में की गई। उधर, अमेरिकी हमलों पर ईरान के सर्वोच्च सैन्य विंग 'खातम-अल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर' ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उसने दक्षिणी ईरान में हुए हालिया अमेरिकी हवाई हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे 'खुला उल्लंघन और उकसावे वाली कार्रवाई' करार दिया है। ईरानी सेना ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि वे इन हमलों का 'करारा जवाब' देंगे।