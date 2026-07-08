लॉरेंस बिश्नोई-गोल्डी बराड़ गैंग के खिलाफ कार्रवाई, अमेरिका-कनाडा से 24 गिरफ्तार, हरदीप निज्जर की हत्या की साजिश का भी आरोप

आरोप पत्र में कहा गया है, 'यह संगठन नियमित रूप से प्रमुख धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक नेताओं को हिंसा का निशाना बनाता था। समुदाय के सदस्यों में डर पैदा करने और उनसे जबरन वसूली करने के लिए इन हाई-प्रोफाइल घटनाओं का इस्तेमाल करता था। उदाहरण के लिए नवंबर 2023 में बिश्नोई ने कनाडा के वैंकूवर में एक प्रमुख भारतीय अभिनेता और गायक के घर पर हुई एक अलग गोलीबारी की घटना की जिम्मेदारी ली थी। फेसबुक पोस्ट में पंजाबी भाषा में चेतावनी दी कि 'कोई भी तुम्हें हमसे नहीं बचा सकता'।