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US strikes Iran: होर्मुज हमले के बाद अमेरिका का ईरान पर हवाई हमला, सीरिक, केश्म और बंदर अब्बास बने निशाना

Strait of Hormuz attack: हॉर्मुज जलडमरूमध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों के बाद पेंटागन ने तेहरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है।
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भारत

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Manoj Vashisth

Jul 08, 2026

US strikes Iran

US strikes Iran

Iran US conflict: मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदों को उस समय करारा झटका लगा, जब अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों पर भीषण बमबारी कर दी। अमेरिका ने यह आक्रामक कदम हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुजर रहे सऊदी अरब और कतर के तेल टैंकरों समेत तीन कमर्शियल जहाजों पर हुए घातक हमलों के जवाब में उठाया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने इस कार्रवाई को "शक्तिशाली जवाबी हमला" बताते हुए साफ किया है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों में किसी भी तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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Updated on:

08 Jul 2026 06:03 am

Published on:

08 Jul 2026 05:57 am

Hindi News / World / US strikes Iran: होर्मुज हमले के बाद अमेरिका का ईरान पर हवाई हमला, सीरिक, केश्म और बंदर अब्बास बने निशाना

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