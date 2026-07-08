मलक्का स्ट्रेट के पास भारत बनाएगा पोर्ट, चीन की बढ़ेगी चिंता

सबांग पोर्ट इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के उत्तरी सिरे के पास वेह द्वीप पर स्थित है। यह भारत के प्रस्तावित ग्रेट निकोबार ट्रांसशिपमेंट हब से 100 समुद्री मील से भी कम दूरी पर स्थित है और मलक्का स्ट्रेट के उत्तरी प्रवेश द्वार की तरफ है। इसी मार्ग से दुनिया के समुद्री व्यापार का लगभग 25-40% हिस्सा गुज़रता है, जबकि चीन के करीब 80% कच्चे तेल का आयात भी इसी रास्ते से होता है। ऐसे में भारत इस मार्ग को दोनों किनारों पर अब मौजूद रहेगा।