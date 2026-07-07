तुर्की से प्रतिबंध हटाएगा अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बोले- हम उन्हें F-35 फाइटर जेट बेचने का विचार कर रहे

तुर्की नाटो का महत्वपूर्ण सदस्य देश है। ब्लैक सी और मध्य पूर्व के बीच उसकी भौगोलिक स्थिति बहुत खास है। एर्दोगान लंबे समय से अमेरिका से F-35 वापस पाने की कोशिश कर रहे थे। ट्रंप के इस रुख से तुर्की में खुशी है। हालांकि अमेरिकी संसद और कानूनी अड़चनों को अभी पूरी तरह साफ करना बाकी है।