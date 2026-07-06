Donald Trump: ट्रंप की ईरान को खुली चेतावनी, बोले- या समझौता होगा या काम पूरा करेंगे

व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास ईरान के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की पूरी क्षमता है। उन्होंने कहा, 'या तो हम समझौता करेंगे या फिर काम पूरा करेंगे। यह काम पूरा करना मुश्किल नहीं होगा।' ट्रंप ने दावा किया कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका बहुत कम समय में ईरान के बिजली उत्पादन संयंत्रों और ऊर्जा ढांचे को निशाना बना सकता है।