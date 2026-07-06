Strait of Malacca: क्या हॉर्मुज के बजाय जहाजों के लिए मलक्का स्ट्रेट आसान रास्ता साबित होगा,जानिए

Strait of Malacca Vs Strait of Hormuz Way : अमेरिका और ईरान के बीच जंग के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों का फ्री में निकलना मुश्किल हो गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके वैकल्पिक मार्ग की तलाश की जा रही थी। ऐसे में इंडोनेशिया और सिंगापुर का कहना है कि मलक्का जलडमरूमध्य 'सभी के लिए सुरक्षित, खुला और सुलभ' बना रहेगा, जबकि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल चीन में ईरान के राजदूत अब्दोलरेजा रहमानी फजली के उस बयान के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क लिया जाएगा, जबकि 'मित्र' देशों को विशेष सुविधा दी जाएगी। होर्मुज मार्ग से आम तौर पर दुनिया का लगभग पांचवां हिस्सा कच्चा तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस का परिवहन होता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या हॉर्मुज के बजाय मलक्का स्ट्रेट जहाजों के लिए आसान रास्ता साबित होगा।