Khamenei’s Funeral: खामेनेई के अंतिम संस्कार में दिख रहा ट्रंप के खिलाफ गुस्सा, अमेरिकी राष्ट्रपति के फांसी का पुतला लटकाया, ‘किल ट्रंप’ वाले पोस्टर भी

अंतिम संस्कार से पहले रविवार को आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शोक वक्ता मोहम्मद रसूली ने भी ट्रंप के खिलाफ तीखी टिप्पणी की। रसूली ने कहा, 'जिसने मेरे इमाम और मेरे नेता की हत्या की, उसे हम क्यों न मारें? अगर हम उसके हत्यारे को नहीं मारते तो यह हमारे लिए शर्म की बात होगी।' उन्होंने लोगों से 'डेथ टू अमेरिका' और 'डेथ टू इजरायल' के नारे लगाने की अपील करते हुए कहा कि 'ट्रंप की हत्या हमारा कर्तव्य है।' उनके इस बयान पर मौजूद लोगों ने तालियां बजाईं।