लेबनान पर इजराइल ने फिर कर दिया अटैक, ड्रोन ने नागरिक गाड़ी को बनाया निशाना, 4 लोगों की मौत

नबातीह दक्षिणी लेबनान का महत्वपूर्ण शहर है। यहां पहले भी कई हमले हो चुके हैं। इस बार का हमला उस समझौते के बाद हुआ है जिसमें ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध रोकने की कोशिशें चल रही थीं। लेबनान के कई इलाकों में लोग अब भी डरे हुए हैं।