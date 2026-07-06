‘भारत भी हमारे साथ है’, अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जे डी वेंस के बयान पर इजरायल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया जवाब

India Supports Israel: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस के बयान का जवाब दिया है। जिसमें उन्होंने अमेरिका को इजरायल का एकमात्र ताकतवर सहयोगी बताया था। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल के कई दोस्त हैं और भारत उनमें सबसे अहम देशों में शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत के 140 करोड़ लोगों से उन्हें जबरदस्त समर्थन मिलता है। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि दुनिया के कई देश खुलकर भले ही साथ न दिखें, लेकिन पर्दे के पीछे इजरायल के साथ सहयोग कर रहे हैं।