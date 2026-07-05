अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर न्यूयॉर्क में फायरिंग, 4 बच्चों समेत 8 लोग गोली लगने से घायल

CNN के मुताबिक, इस बार करीब 40 मिनट तक आतिशबाजी चली। यह पिछले सालों के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा आयोजन था। लिंकन मेमोरियल रिफ्लेक्टिंग पूल, पोटोमैक नदी और वेस्ट पोटोमैक पार्क समेत 10 अलग-अलग जगहों से करीब 8.5 लाख आतिशबाजी के गोले छोड़े गए। इस शो पर करीब 8.5 लाख अमेरिकी डॉलर खर्च होने का अनुमान था। खराब मौसम और कई बार बिजली गिरने की घटनाओं के बावजूद कार्यक्रम नहीं रोका गया। तेज तूफान के कारण लोगों को कुछ समय के लिए सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया, लेकिन आयोजन तय कार्यक्रम के अनुसार पूरा हुआ। शाम 7 बजकर 3 मिनट पर नए एयर फोर्स वन ने नेशनल मॉल के ऊपर शानदार सैन्य फ्लाईओवर भी किया।