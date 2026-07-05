अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर न्यूयॉर्क में फायरिंग, 4 बच्चों समेत 8 लोग गोली लगने से घायल

अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान न्यूयॉर्क के कोनी में गोलाबारी (इमेज सोर्स: Free Malaysia Today एक्स पोस्ट स्क्रीनशॉट)
New York Shooting: अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान न्यूयॉर्क के कोनी आइलैंड इलाके में देर रात गोलीबारी हो गई। इस घटना में चार बच्चों समेत कम से कम आठ लोग घायल हो गए। एबीसी न्यूज के मुताबिक, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें 21 वर्षीय एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल से एक हथियार बरामद किया है लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
अमेरिका ने अपनी आजादी के 250 साल पूरे होने का जश्न पूरे उत्साह के साथ मनाया। इस खास मौके पर राजधानी वॉशिंगटन डीसी में भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस कार्यक्रम से बेहद प्रभावित नजर आए। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा, "अब तक का सबसे अच्छा आतिशबाजी शो!"
CNN के मुताबिक, इस बार करीब 40 मिनट तक आतिशबाजी चली। यह पिछले सालों के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा आयोजन था। लिंकन मेमोरियल रिफ्लेक्टिंग पूल, पोटोमैक नदी और वेस्ट पोटोमैक पार्क समेत 10 अलग-अलग जगहों से करीब 8.5 लाख आतिशबाजी के गोले छोड़े गए। इस शो पर करीब 8.5 लाख अमेरिकी डॉलर खर्च होने का अनुमान था। खराब मौसम और कई बार बिजली गिरने की घटनाओं के बावजूद कार्यक्रम नहीं रोका गया। तेज तूफान के कारण लोगों को कुछ समय के लिए सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया, लेकिन आयोजन तय कार्यक्रम के अनुसार पूरा हुआ। शाम 7 बजकर 3 मिनट पर नए एयर फोर्स वन ने नेशनल मॉल के ऊपर शानदार सैन्य फ्लाईओवर भी किया।
नेशनल मॉल में हजारों लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। लोगों ने देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाया। एक अमेरिकी नागरिक जेनिस ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि "अमेरिका 250 का मतलब देशभक्ति और उन मूल्यों की ओर लौटना है, जिन्हें ज्यादातर अमेरिकी सबसे ज्यादा महत्व देते हैं।" उन्होंने कहा कि देश का भविष्य देखने को लेकर लोग उत्साहित हैं।
बता दें इस बार अमेरिका सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि पूरे साल अपनी आजादी के 250 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। व्हाइट हाउस के अनुसार, यह अभियान मेमोरियल डे 2025 से शुरू हुआ था और 2026 के अंत तक जारी रहेगा। इस राष्ट्रीय उत्सव में सरकार, निजी कंपनियां, सामाजिक संस्थाएं, शिक्षण संस्थान और आम नागरिक मिलकर हिस्सा ले रहे हैं। इसका उद्देश्य अमेरिका के इतिहास, लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता का संदेश नई पीढ़ी तक पहुंचाना है।
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