लाल सागर में फिर बढ़ा तनाव, यमन के तट के पास मालवाहक जहाज पर अज्ञात हमलावरों ने किया अटैक

Red Sea Cargo Ship Attack: यमन के हुदैदा तट के पास लाल सागर में रविवार को एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) के अनुसार, जहाज पर अज्ञात हथियारबंद लोगों ने हमला किया। यह घटना हुदैदा से करीब 30 समुद्री मील (55 किलोमीटर) दक्षिण-पश्चिम में हुई।