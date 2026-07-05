Khamenei Funeral : खामेनेई के अंतिम संस्कार में 3 बेटे शामिल हुए, मोजतबा नहीं दिखे, राह ताकते रहे लोग

तेहरान में इमाम खुमैनी ग्रैंड मस्जिद में आयोजित ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनेई का अंतिम संस्कार ।फोटो : X/ @arabnews )
Khamenei Funeral Mojtaba Not Seen: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनेई के तीन बेटे अंतिम संस्कार में शामिल हुए, लेकिन उनके बेटे वर्तमान सुप्रीम लीडर मोजतबा अली खामेनेई इसमें शरीक नहीं हुए। मोजतबा खामेनेई कहीं भी नजर नहीं आए और लोग उनकी राह ताकते रहे। ईरान के तेहरान में इमाम खुमैनी ग्रैंड मस्जिद में आयोजित एक सार्वजनिक अंतिम विदाई समारोह के दौरान यह नजारा दिखा। यह समारोह 28 फरवरी को इजरायली और अमेरिकी हवाई हमलों में मारे गए तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया गया था।
यह बात सबने नोट की कि मोजतबा खामेनेई तेहरान में आयोजित अंतिम संस्कार की दुआओं में सार्वजनिक रूप से उपस्थित नहीं हुए। सरकारी टीवी पर मुस्तफा, मेसम और मसूद खामेनेई को ताबूतों के पास दुआ करते हुए दिखाया गया। ईरान ने गुरुवार तक कोम, नजफ, करबला और मशहद में अंतिम संस्कार समारोह आयोजित करने की योजना बनाई है।
सरकारी टीवी ने तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मोसाला के विशाल प्रांगण में रखे ताबूतों के पीछे मुस्तफा, मेसम और मसूद खामेनेई को दुआ करते हुए दिखाया, जो एक विशाल धार्मिक परिसर है।
एक दिन तक वरिष्ठ ईरानी नेताओं और विदेशी अधिकारियों के दर्शन के लिए घर के अंदर रखे जाने के बाद, शनिवार को खामेनेई के ताबूत को उनकी बेटी, दामाद, बहू और 14 महीने की पोती के ताबूतों के साथ कांच के नीचे बाहर प्रदर्शित किया गया।
मोजतबा की अभी तक कोई सार्वजनिक रूप से झलक नहीं देखी गई है और न ही उनकी कोई तस्वीर जारी की गई है। कहा जाता है कि 28 फरवरी को हुए हमले में मोजतबा घायल हो गए थे, जिसमें उनके पिता और परिवार के अन्य सदस्य मारे गए थे। यह हमला तब हुआ था जब इजरायल और अमेरिका ने युद्ध की शुरुआत में ईरानी ठिकानों पर बमबारी की थी।
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