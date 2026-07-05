Khamenei Funeral : खामेनेई के अंतिम संस्कार में 3 बेटे शामिल हुए, मोजतबा नहीं दिखे, राह ताकते रहे लोग

Khamenei Funeral Mojtaba Not Seen: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनेई के तीन बेटे अंतिम संस्कार में शामिल हुए, लेकिन उनके बेटे वर्तमान सुप्रीम लीडर मोजतबा अली खामेनेई इसमें शरीक नहीं हुए। मोजतबा खामेनेई कहीं भी नजर नहीं आए और लोग उनकी राह ताकते रहे। ईरान के तेहरान में इमाम खुमैनी ग्रैंड मस्जिद में आयोजित एक सार्वजनिक अंतिम विदाई समारोह के दौरान यह ​नजारा दिखा। यह समारोह 28 फरवरी को इजरायली और अमेरिकी हवाई हमलों में मारे गए तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया गया था।