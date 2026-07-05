Khamenei Funeral: ‘ट्रंप अभी जिंदा क्यों है?’,खामेनेई के जनाजे में खुलेआम किया गया अमेरिकी राष्ट्रपति को मारने का आह्वान

सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक अन्य कथित वीडियो में एक व्यक्ति अंतिम संस्कार में ट्रंप विरोधी नारे लगाते हुए दिखाया गया है। उसे यह कहते हुए सुना जा सकता है, 'हम अपने इमाम के हत्यारे को क्यों न मार डालें? यह हमारा कर्तव्य है। अगर हम तुम्हें मारने वाले को नहीं मारेंगे, तो अब से कफन ही हमें ले जाएगा। यह हमारा कर्तव्य है, मैं तुम्हारे लहू की कसम खाता हूँ, ट्रंप को मारना।' हालांकि, यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया कि वायरल वीडियो में दिख रहा व्यक्ति वही व्यक्ति था जिसने अंतिम संस्कार के मंच से ये टिप्पणियां की थीं।