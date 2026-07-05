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Trump Speech : भारी तूफान और प्रचंड गर्मी के कारण अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के जश्न के 5 कार्यक्रमों में खलल पड़ा

America's 250th Anniversary Celebrations: अमेरिका की 250 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान देश के महान नेताओं और जांबाजों को याद किया गया। अलबत्ता तूफान और गर्मी के कारण कार्यक्रम बाधित हुए।
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भारत

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MI Zahir

Jul 05, 2026

America's 250th Anniversary Celebration News.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की 250 वीं वर्षगांठ पर आयोजित उत्सव के कार्यक्रम को अंधेरे में संबोधित करते हुए। फोटो: ANI)

America's 250th Anniversary Celebration Faced Disrupted : अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ पर आयोजित उत्सव के 5 कार्यक्रम वाशिंगटन डीसी सहित कई जगहों पर आयोजित पांच कार्यक्रमों में रुकावट आई। इसका अमेरिकी प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप के भाषण पर भी असर पड़ा। इस उपलक्ष्य में सभी 50 राज्यों में संगीत कार्यक्रम, ऐतिहासिक घटनाओं का मंचन और परेड आयोजित किए गए। इनमें वाशिंगटन डीसी में विश्व रिकॉर्ड बनाने के प्रयास में एक भव्य आतिशबाजी का प्रदर्शन भी शामिल था। न्यूयॉर्क में नौसेना के जेट विमानों के शहर के ऊपर से उड़ान भरने और विशाल जहाजों के बंदरगाह में आने के बाद मेयर जोहरान ममदानी ने एंपायर स्टेट बिल्डिंग को रोशन किया।

डोनाल्ड ट्रंप ने साम्यवाद की कड़ी आलोचना की

इधर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के देर रात के भाषण के दौरान उन्होंने अमेरिकी आदर्शों की प्रशंसा की, सेव अमेरिका अधिनियम के पारित होने के पक्ष में तर्क दिया और एक बार फिर साम्यवाद की कड़ी आलोचना की। पूर्वी तट पर वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क शहर और फिलाडेल्फिया में तूफान और भीषण गर्मी के कारण कार्यक्रम बाधित हुए। डेल्टा एयरलाइंस ने बताया कि शिकागो में अटलांटा से आ रही एक फ्लाइट लैंडिंग के दौरान एक पटाखे से टकरा गई। हालांकि, विमान सुरक्षित रूप से उतर गया।

ट्रंप ने अमेरिकी नायकों पर प्रकाश डाला

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग 40 मिनट के भाषण के दौरान बहुत हद तक अपनी स्क्रिप्ट का पालन किया, जिसमें उन्होंने मेडल ऑफ ऑनर विजेताओं और अन्य दिग्गजों सहित अमेरिकी नायकों पर प्रकाश डाला। साथ ही कई लोगों के बलिदानों का वर्णन किया, जिनमें सार्जेंट विलियम कार्नी भी शामिल थे, जो गुलामी से बच कर गृहयुद्ध में यूनियन सैनिक बने और युद्ध के दौरान अमेरिकी ध्वज जमीन को छूने से बचाने के लिए मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किए गए। ट्रंप के अवकाशकालीन भाषण को उन्होंने ट्रंप रैली का नाम दिया

वियतनाम युद्ध के अनुभवी कर्नल पेरिस डेविस को सम्मानित किया

ट्रंप ने कोरियाई युद्ध के दौरान चोसिन जलाशय की लड़ाई में लड़ने वाले मरीन कॉर्पोरल पैट फिन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास रूडी मीकिन्स सहित "साम्यवाद के खिलाफ युद्ध के दिग्गजों" को धन्यवाद दिया। उन्होंने वियतनाम युद्ध के अनुभवी कर्नल पेरिस डेविस को भी सम्मानित किया , जो तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मंच पर आए।

हमारा झंडा हमेशा सभी के लिए स्वतंत्रता और न्याय का प्रतीक रहेगा : ट्रंप

उन्होंने कहा, इन जैसे नायकों की बदौलत, हमारा झंडा हमेशा सभी के लिए स्वतंत्रता और न्याय का प्रतीक रहेगा। ट्रंप ने नेशनल मॉल में मंच पर ऐतिहासिक झंडे प्रदर्शित किए और अपने पूरे भाषण के दौरान उन्हें प्रदर्शित करते रहे। हमें गर्व है कि आज रात हमारे राष्ट्र की राजधानी के केंद्र में, अस्तित्व में आए सबसे पहले अमेरिकी झंडों में से एक मौजूद है। उन्होंने याद दिलाया कि सन 1777 का यह झंडा उन 13 राज्यों के 13 सितारों और 13 धारियों को दर्शाता है जिन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की थी।

यह अमेरिका के स्वर्ण युग की शुरुआत मात्र

देश की स्थापना की 250वीं वर्षगांठ पर 45वें और 47वें राष्ट्रपति ट्रंप ने देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया। वे बोले, यह अमेरिका के स्वर्ण युग की शुरुआत मात्र है, और इस 250वें चौथे जुलाई के अवसर पर, हम ठीक वैसे ही घोषणा करते हैं जैसे ढाई शताब्दी पहले की गई थी कि अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए और स्वतंत्रता के उद्देश्य के लिए हम अपने देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, उन ऊंचाइयों पर जहां पहले कभी कोई नहीं पहुंचा। हम इसे और बड़ा, बेहतर, मजबूत बनाएंगे, और हम इसे और भी अधिक प्यार करेंगे।

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Updated on:

05 Jul 2026 11:18 am

Published on:

05 Jul 2026 11:18 am

Hindi News / World / Trump Speech : भारी तूफान और प्रचंड गर्मी के कारण अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के जश्न के 5 कार्यक्रमों में खलल पड़ा

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