Trump Speech : भारी तूफान और प्रचंड गर्मी के कारण अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के जश्न के 5 कार्यक्रमों में खलल पड़ा

America's 250th Anniversary Celebration Faced Disrupted : अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ पर आयोजित उत्सव के 5 कार्यक्रम वाशिंगटन डीसी सहित कई जगहों पर आयोजित पांच कार्यक्रमों में रुकावट आई। इसका अमेरिकी प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप के भाषण पर भी असर पड़ा। इस उपलक्ष्य में सभी 50 राज्यों में संगीत कार्यक्रम, ऐतिहासिक घटनाओं का मंचन और परेड आयोजित किए गए। इनमें वाशिंगटन डीसी में विश्व रिकॉर्ड बनाने के प्रयास में एक भव्य आतिशबाजी का प्रदर्शन भी शामिल था। न्यूयॉर्क में नौसेना के जेट विमानों के शहर के ऊपर से उड़ान भरने और विशाल जहाजों के बंदरगाह में आने के बाद मेयर जोहरान ममदानी ने एंपायर स्टेट बिल्डिंग को रोशन किया।