4 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

भारत की अर्थव्यवस्था पर डोनाल्ड ट्रंप का यू-टर्न, तारीफ करते हुए बोले – ‘7-8% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा देश’

Donald Trump Praises Indian Economy: करीब एक साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था को 'डेड इकोनॉमी' बताने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यू-टर्न ले लिया है। क्या कहा ट्रंप ने? आइए नज़र डालते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jul 05, 2026

Donald Trump

डोनाल्ड ट्रंप (File Photo)

अमेरिका (United States of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान कई बार यू-टर्न ले चुके हैं। कभी भी कुछ भी कहने वाले ट्रंप अक्सर ही अपने बयान से पलटते हुए नई बात कह देते हैं। अब ट्रंप ने एक और यू-टर्न ले लिया है। पिछले साल भारत की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) को 'डेड इकोनॉमी' बताने वाले ट्रंप का रुख अचानक ही बदल गया है और अब उन्होंने भारत की आर्थिक प्रगति की तारीफ की है।

7-8% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा देश

अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि मज़बूत आर्थिक वृद्धि वाले देशों में केवल ऊंची ब्याज दरें ही समाधान नहीं हो सकतीं। उन्होंने कहा कि भारत बहुत अच्छा कर रहा है और 7-8% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है।

अचानक क्यों बदले ट्रंप के सुर?

भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर ट्रंप के सुर अचानक ही बदल गए हैं। पिछले साल ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था। 25% बेस टैरिफ और 25% एक्स्ट्रा टैरिफ इस वजह से क्योंकि भारत लगातार रूस से तेल खरीद रहा था, जिससे ट्रंप नाराज़ थे। ट्रंप ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 'डेड इकोनॉमी' तक कह दिया था, जिसको लेकर उनकी काफी आलोचना भी हुई थी। ट्रंप को उम्मीद थी कि टैरिफ के दबाव में भारत उनके आगे झुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके टैरिफ से भारत पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि इसके बावजूद अमेरिका को किया जाने वाला भारतीय निर्यात बढ़ गया। भारत ने रूस से तेल की खरीद पर भी रोक नहीं लगाई।

बाद में ट्रंप ने भारत से रूस से तेल की खरीद पर लगाए एक्स्ट्रा 25% टैरिफ को हटा दिया था। इसके बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रंप टैरिफ को रद्द कर दिया गया, लेकिन फिर भी ट्रंप ने 25% बेस टैरिफ को 18% कर दिया था। ट्रंप के सुर बदलने की वजह भारत-अमेरिका संबंधों की अहमियत के साथ ही दोनों देशों के बीच जल्द पूरी तरह से फाइनल होने वाली ट्रेड डील भी है, जो भारत के साथ ही अमेरिका के लिए भी बेहद ज़रूरी है।

दोनों देशों के संबंधों में हुआ सुधार

ट्रंप के फैसलों और बयानबाजी की वजह से भारत-अमेरिका संबंधों में दरार पड़ी। हालांकि भारत में नियुक्त अमेरिकी राजदूत सर्जिओ गोर (Sergio Gor) के प्रयासों और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Of India Narendra Modi) और ट्रंप की बातचीत से दोनों देशों के संबंधों में सुधार हुआ है और ट्रंप भी यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि दोनों देशों के बीच मज़बूत संबंध बेहद अहम हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

world news

World News in Hindi

Updated on:

05 Jul 2026 12:58 am

Published on:

05 Jul 2026 12:52 am

Hindi News / World / भारत की अर्थव्यवस्था पर डोनाल्ड ट्रंप का यू-टर्न, तारीफ करते हुए बोले – ‘7-8% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा देश’

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अमेरिका ने दफनाया टाइम कैप्सूल, 250 साल बाद यानी 2276 में खोला जाएगा

US buries time capsule
विदेश

Khamenei Funeral: ईरान में खामेनेई के अंतिम संस्कार की रस्में चल रहीं, आखिर कहां छिपे बैठे हैं मोजतबा, सीआईए और मोसाद के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं

Khamenei News.
विदेश

गैंगरेप के आरोप में पाकिस्तान के डिप्टी पीएम का पोता गिरफ्तार, विपक्ष ने मांगा इशाक डार का इस्तीफा

Pakistan Deputy PM Ishaq Dar
विदेश

US-Iran Ceasefire: ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियन ने इस्तीफा देने की धमकी दे कर सुप्रीम लीडर मोजतबा को समझौते करने के लिए मनाया

US Iran Ceasefrie News
विदेश

Ukraine Air Strike: यूक्रेन का रूस पर ड्रोन हमला: मिग-29 लड़ाकू विमान पर बमबारी, एयरफील्ड लॉन्च व्हीकल तबाह

Ukraine Drone Attack on Russia News.
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.