भारत की अर्थव्यवस्था पर डोनाल्ड ट्रंप का यू-टर्न, तारीफ करते हुए बोले – ‘7-8% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा देश’

भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर ट्रंप के सुर अचानक ही बदल गए हैं। पिछले साल ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था। 25% बेस टैरिफ और 25% एक्स्ट्रा टैरिफ इस वजह से क्योंकि भारत लगातार रूस से तेल खरीद रहा था, जिससे ट्रंप नाराज़ थे। ट्रंप ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 'डेड इकोनॉमी' तक कह दिया था, जिसको लेकर उनकी काफी आलोचना भी हुई थी। ट्रंप को उम्मीद थी कि टैरिफ के दबाव में भारत उनके आगे झुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके टैरिफ से भारत पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि इसके बावजूद अमेरिका को किया जाने वाला भारतीय निर्यात बढ़ गया। भारत ने रूस से तेल की खरीद पर भी रोक नहीं लगाई।