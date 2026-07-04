US-Iran Ceasefire: ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियन ने इस्तीफा देने की धमकी दे कर सुप्रीम लीडर मोजतबा को समझौते करने के लिए मनाया

Pezeshkian Persuaded Mojtaba to Agree Compromise by Threatening Resign: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई को वाशिंगटन के साथ युद्धविराम और बातचीत को मंजूरी देने के लिए राजी करने में अहम भूमिका निभाई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पेजेशकियन ने चेतावनी दी कि अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी के चलते ईरान की अर्थव्यवस्था पतन के कगार पर है और समझौता मंजूर न करने पर इस्तीफा देने की धमकी दे दी थी। मोजतबा असमंजस में थे कि आक्रोशित और नाराज जनता अमेरिका से बदला लेने के लिए कह रही है और ऐसे में वे समझौता प्रस्ताव कैसे मंजूर करें,मगर पेजेशकियन का दबाव और तथ्य ऐसे थे, जिनके आगे मोजबता को झुकना ही पड़ा।