कोस्टियंटिनिव्का शहर पर अब भी हमारा कब्जा, रूस के दावे को यूक्रेन ने कर दिया खारिज, कहा- फर्जी बात है

कोस्टियंटिनिव्का डोनेत्स्क के उस डिफेंसिव बेल्ट का सबसे दक्षिणी शहर है जो यूक्रेन के लिए बहुत जरूरी है। यहां चार मुख्य बस्तियां एक लाइन में हैं जो पूरे इंडस्ट्रियल इलाके को बचाने का काम कर रही हैं। अगर रूस इसे ले लेता तो उसके सैनिकों को उत्तर की तरफ बढ़ने के लिए अच्छा बेस मिल जाता।