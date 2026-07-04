बलूचिस्तान के ग्वादर में फिदायीन हमलाः 30 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए, BLA ने ली जिम्मेदारी

BLA के बयान में कहा, फिदायीन हमले के तुरंत बाद हमारे संगठन की सबसे आगे की यूनिट, फतेह स्क्वाड, तेजी से और संगठित तरीके से आगे बढ़ी। उसने तबाह हुए कैंप पर चारों तरफ से हमला किया। संगठन ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने फिर बचे हुए कोस्ट गार्ड के लोगों से करीबी लड़ाई की। इस दौरान 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मियों को मार डाला। BLA के प्रवक्ता ने यह भी कहा घायलों और मलबे में फंसे लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए हताहतों की संख्या में और बढ़ोतरी होने की बहुत ज्यादा संभावना है। BLA ने कहा कि वह जल्द ही अपने ऑफिशियल चैनलों के जरिए हमले की पूरी जानकारी जारी करेगा।