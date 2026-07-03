कौन थे लोबगा रंगजेन? संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर किया आत्मदाह, चीन के खिलाफ कर रहा था प्रदर्शन

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूयॉर्क शहर में ईस्ट 43वीं स्ट्रीट और फर्स्ट एवेन्यू के पास स्थानीय समयानुसार गुरुवार शाम करीब 7 बजे रंगजेन ने खुद को आग लगा ली। घटनास्थल से गुजर रहे वाहन चालक हॉर्न बजाते रहे। कुछ ही क्षण बाद वह जमीन पर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ने आग बुझाई। इसके बाद उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।