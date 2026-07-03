3 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

मॉस्को में हुए हमले से तमतमाए पुतिन, कीव पर बरसा दी बैलेस्टिक मिसाइलें, लगातार 11 घंटों तक दहला यूक्रेन

Russian launched an ballistic missile: मॉस्को में हमले के बाद पुतिन के आदेश के रूसी सेना ने यूक्रेन पर 11 घंटे तक बैलेस्टिक मिसाइल से हमला किया। पढ़ें पूरी खबर...
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Jul 03, 2026

Russia Ukraine War

रूस-यूक्रेन के बीच तनाव चरम पर। AI जनरेटेड फोटो में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन

Russia-Ukraine War: कुछ दिनों पहले यूक्रेन ने रूस के कई रिफाइनरियों और राजधानी मॉस्को पर भीषण हमला किया। यूक्रेनी हमले की वजह से रूस में तेल संकट की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। यूक्रेनी हमले के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर भीषण हमला करने के आदेश दिए। पुतिन के आदेश के बाद रूसी सेना ने यूक्रेन पर बैलेस्टिक मिसाइलों और ड्रोन की बारिश कर दी। रूस की तरफ से यूक्रेन पर लगातार 11 घंटों तक हमला किया गया। रूसी हमले से कीव को काफी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन में रूसी हमले में कम से कम 27 लोग मारे गए हैं। कई इमारतें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं।

हम जवाब जरूर देंगे: जेलेंस्की

रूसी हमले के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का बयान सामने आया है। जेलेंस्की ने कहा कि हमारी सेना कीव पर हुए हर हमले का माकूल जवाब देगी। उन्होंने उन इलाकों का दौरा भी किया, जहां रूस की तरफ से सबसे अधिक हमला किया गया। जेलेंस्की ने सहयोगियों से और एयर डिफेंस सिस्टम भेजने का आग्रह किया और अमेरिका से पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलें बनाने के लिए लाइसेंस की मांग की। उन्होंने फेसबुक पर कहा कि यूक्रेन के लिए एयर डिफेंस सप्लाई सबसे जरूरी और अहम प्राथमिकता है।

ईयू में रूस पर नए प्रतिबंधों का प्रस्ताव

EU की शीर्ष राजनयिक काजा कल्लास ने कहा कि वह हमले को लेकर मॉस्को पर नए प्रतिबंधों का प्रस्ताव देंगी, जबकि UN प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने युद्धविराम की अपनी अपील दोहराई। कीव पर हमले के बाद वाशिंगटन में एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यह युद्ध खत्म हो ताकि बेमतलब की हत्याएं रुकें। ये खबर भी सामने आ रही है कि जेलेंस्की अगले हफ्ते तुर्किये के अंकारा में होने वाले NATO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।

यूक्रेन की ड्रोन आर्मी ने बढ़ाई रूस की मुश्किल

एक्सपर्ट्स ने कहा कि रूस का हमला ऐसे समय में हुआ है, जब यूक्रेन ने ड्रोन तकनीक में बढ़त हासिल की है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि फ्रंट लाइन के पीछे सप्लाई रूट पर हमलों ने रूसी सेना की रफ्तार को धीमा कर दिया है। कीव की ड्रोन आर्मी ने रूस के क्रीमिया को होने वाली सप्लाई लाइन को बाधित किया है। इससे क्रीमिया में ईंधन संकट पैदा हो गया है। इसने क्रेमलिन के उस दावे को भी झटका दिया है कि यूक्रेन युद्ध में रूस जीत रहा है।

भारी नुकसान के बाद यूक्रेन से समझौते के लिए रूस तैयार, पर सामने दी नई शर्त, कहा- 4 इलाके छोड़ने होंगे

ये भी पढ़ें
Russia aviation fuel export ban until November 30.

खबर शेयर करें:

Published on:

03 Jul 2026 08:05 am

Hindi News / World / मॉस्को में हुए हमले से तमतमाए पुतिन, कीव पर बरसा दी बैलेस्टिक मिसाइलें, लगातार 11 घंटों तक दहला यूक्रेन

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

भारत-पाकिस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया बड़ा दावा, बोले- मेरी वजह से टला परमाणु युद्ध

Donald Trump on India-Pakistan ceasefire.
विदेश

डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान ने मान ली लगभग सभी शर्तें

Donald Trump
विदेश

ईरान युद्ध के बावजूद भारत को मिला दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस, एक महीने में ही देश में आए 1.5 लाख करोड़

India remittances
विदेश

Russia-Ukraine War: यूक्रेन के 153 सैन्य ठिकानों पर रूस ने किया हमला

Russia attacks military targets in Ukraine
विदेश

NATO पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा आरोप, बोले- अमेरिका 999 अरब डॉलर खर्च करता है, फिर भी कोई फायदा नहीं

trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.