मॉस्को में हुए हमले से तमतमाए पुतिन, कीव पर बरसा दी बैलेस्टिक मिसाइलें, लगातार 11 घंटों तक दहला यूक्रेन

Russia-Ukraine War: कुछ दिनों पहले यूक्रेन ने रूस के कई रिफाइनरियों और राजधानी मॉस्को पर भीषण हमला किया। यूक्रेनी हमले की वजह से रूस में तेल संकट की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। यूक्रेनी हमले के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर भीषण हमला करने के आदेश दिए। पुतिन के आदेश के बाद रूसी सेना ने यूक्रेन पर बैलेस्टिक मिसाइलों और ड्रोन की बारिश कर दी। रूस की तरफ से यूक्रेन पर लगातार 11 घंटों तक हमला किया गया। रूसी हमले से कीव को काफी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन में रूसी हमले में कम से कम 27 लोग मारे गए हैं। कई इमारतें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं।