भारत-पाकिस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया बड़ा दावा, बोले- मेरी वजह से टला परमाणु युद्ध

आपको बता दें कि श्रीनगर के करीब 95 किमी दूर स्थित पहलगाम के बैसरन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को आतंकियों ने 26 लोगों को गोलियों से भून दिया था। इसके जवाब में भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे। भारत ने पाकिस्तान 7 शहरों में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। भारत का दावा है कि इस कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकी मारे गए। भारत द्वारा आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन सतर्क भारतीय सुरक्षाबलों ने इन हमलों को नाकाम कर दिया था।