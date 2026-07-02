Russia-Ukraine War: यूक्रेन के 153 सैन्य ठिकानों पर रूस ने किया हमला

रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) को 52 महीने से भी ज़्यादा समय बीत चुका है और अभी भी यह युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देश एक-दूसरे पर हमले कर रहे हैं। जो रूस कच्चे तेल के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है, उसे इस युद्ध की वजह से अब तेल के संकट से गुज़रना पड़ रहा है। वहीँ यूक्रेन में इस युद्ध की शुरुआत से अब तक जान-माल का भारी नुकसान हो चुका है। इसी बीच रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर हमला किया है और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है।