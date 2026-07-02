सीरिया की राजधानी दमिश्क के कैफे में भीषण बम धमाका, 5 लोगों की मौत, 16 घायल, जांच शुरू

Syria Cafe Bomb Blast: सीरिया की राजधानी दमिश्क में गुरुवार को इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) बम से बड़ा धमाका हो गया। धमाका शहर के अल-हिजाज इलाके में एक भीड़भाड़ वाले कैफे में हुआ। इस धमाके में करीब 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 अन्य घायल हो गए। यह कैफे केंद्रीय कोर्ट के पास होने के कारण यहां हमेशा लोगों की भीड़ रहती है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हमलावर ने कैफे की एक टेबल के नीचे विस्फोटक डिवाइस रखी थी। घटना के बाद पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी गई है।