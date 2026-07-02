ईरान की दो टूक: अमेरिका-इजरायल ने खामेनेई के अंतिम संस्कार में हमला किया तो नतीजे भुगतने होंगे

Ayatollah Ali Khamenei Funeral Iran Threated US-Israel: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार को इजरायल के लिए बमबारी का बेहतर मौका बताने के अमेरिका के प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप की समर्थक लॉरा लूमर के टवीट के बाद ईरान ने अमेरिका और इजरायल को चेताया है कि अगर उन्होंने इस मौके पर हमला किया तो नतीजे भुगतने होंगे। ध्यान रहे कि अमेरिका और ईरान में शांति वार्ता समझौते के बाद इजरायल कह चुका है कि वह इस समझौते का हिस्सा नहीं है। इजरायल की सेना भी ईरान को धमकी देती रही है। ऐसे में लॉरा लूमर के टवीट और इजरायल की सेना की नीयत के कारण खामेनेई के अंतिम संस्कार के मौके पर हमले की संभावना बनी हुई है।