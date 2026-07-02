ईरान की दो टूक: अमेरिका-इजरायल ने खामेनेई के अंतिम संस्कार में हमला किया तो नतीजे भुगतने होंगे

ईरान के नये सुप्रीम लीडर मोजतबा अली खामेनेई फाइल। ( फोटो: पत्रिका)
Ayatollah Ali Khamenei Funeral Iran Threated US-Israel: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार को इजरायल के लिए बमबारी का बेहतर मौका बताने के अमेरिका के प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप की समर्थक लॉरा लूमर के टवीट के बाद ईरान ने अमेरिका और इजरायल को चेताया है कि अगर उन्होंने इस मौके पर हमला किया तो नतीजे भुगतने होंगे। ध्यान रहे कि अमेरिका और ईरान में शांति वार्ता समझौते के बाद इजरायल कह चुका है कि वह इस समझौते का हिस्सा नहीं है। इजरायल की सेना भी ईरान को धमकी देती रही है। ऐसे में लॉरा लूमर के टवीट और इजरायल की सेना की नीयत के कारण खामेनेई के अंतिम संस्कार के मौके पर हमले की संभावना बनी हुई है।
ईरान के एक सैन्य कमांडर ने गुरुवार को अमेरिका और इजरायल को ईरान पर किसी भी हमले के खिलाफ चेतावनी दी, क्योंकि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा है, जिनकी युद्ध के पहले दिन हवाई हमलों में मृत्यु हो गई थी।
'हम ईरान के दुश्मनों, विशेषकर अमेरिका और जायोनी शासन (इजरायल) को चेतावनी दी है कि वे किसी भी प्रकार की गलतफहमी नहीं रहें और हमारे देश के खिलाफ किसी भी खतरे और आक्रामकता के जवाब में हमारी सशस्त्र सेना की ओर से की जाने वाली सख्त बदले के बारे में सोचें,' खातम अल-अनबिया केंद्रीय मुख्यालय के कमांडर अली अब्दुल्लाही ने राज्य मीडिया की ओर से प्रसारित एक बयान में यह बात कही।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चेतावनी दी कि तेहरान की जनता और नेतृत्व एक खतरनाक और जोरदार जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। यह चेतावनी इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज की उस टिप्पणी के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के मौजूदा सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई मौत के लिए तैयार रहें।
ईरानी मीडिया ने बताया कि खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान सुरक्षा इंतजाम कड़े किए जाएंगे, जबकि ईरान के सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख ने कहा कि तेहरान और मशहद समेत कई शहरों के ऊपर हवाई क्षेत्र पर अस्थायी प्रतिबंध लगाए जाएंगे।
ध्यान रहे कि खामेनेई के अंतिम संस्कार की यात्रा 4 जुलाई को तेहरान से शुरू होगी और 9 जुलाई को उनके गृहनगर मशहद में उनके दफन के साथ समाप्त होगी, इन तारीखों के बीच कोम और इराक में अतिरिक्त समारोहों की योजना बनाई गई है।
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