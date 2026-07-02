ब्रिटिश पीएम के आवास के बाहर भूख हड़ताल, बलूचिस्तान के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग

आपको बता दें कि पाकिस्तानके बलूचिस्तान में जबरन गायब किए जाने के ट्रेंड आम है। यहां कुछ पीड़ितों को जहां रिहा कर दिया जाता है, वहीं कुछ को लंबी हिरासत झेलनी पड़ती है। यहां अधिकांशतः लोगों को टारगेट किलिंग के शिकार हो जाते हैं। लगातार बढ़ते मानवाधिकारों के उल्लंघन मामलों की वजह से लोगों में असुरक्षा और अविश्वास बढ़ा है। मनमानी गिरफ्तारी, जवाबदेही की कमी ने बलूचिस्तान की स्थिति को दयनीय बना दिया है। यहां शांति, न्याय और सरकारी संस्थाओं में जनता का भरोसा बहाल की तमाम कोशिशें तो हुई, लेकिन यहां के हालत की वजह से ये कमजोर साबित हुई हैं।