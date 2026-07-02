2 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ब्रिटिश पीएम के आवास के बाहर भूख हड़ताल, बलूचिस्तान के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग

hunger strike outside UK PM's office: बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचने के लिए लंदन में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसके लिए उन्होंने ब्रिटेन के पीएम के आधिकारिक निवास के बाहर के स्थान को चुना है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jul 02, 2026

Baloch activist hunger strike over Balochistan.

बलोच एक्टिविस्ट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे। (Photo X/ @Aomar_karim

Baloch activist Hunger Strike London: बलूच कार्यकर्ता ओमार करीम ने लंदन स्थित ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के ऑफिशियल रेजिडेंस 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर भूख हड़ताल शुरू की है। उन्होंने पाकिस्तान पर बलूच राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। साथ ही बलूचिस्तान की स्थिति पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की अपील की है।

सोशल मीडिया 'एक्स' पर शेयर की गई पोस्ट में ओमार करीम ने कहा, 'भूख हड़ताल गुरुवार को बलूच लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए शुरू हुई और शुक्रवार, 3 जुलाई को शाम 6:30 बजे तक जारी रहेगी।'

ओमार करीम ने बताया कि बलूच अधिकार कार्यकर्ताओं महरंग बलूच और सिबगतुल्लाह शाहजी को हाल ही में उम्रकैद की सजा दिए जाने और बीबो बलूच, बेबर्ग जेहरी और गुलजादी बलूच को लगातार हिरासत में रखे जाने की वजह से यह विरोध हुआ है। इस अन्याय को किसी भी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने अपनी भूख हड़ताल को लेकर कहा कि उनका मकसद बलूच कार्यकर्ताओं को बुरी हालत से निकालने और पाकिस्तान में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर अंतरराष्ट्रीय ध्यान खींचना था।

उन्होंने कहा कि वे गुरुवार और शुक्रवार को 10 डाउनस्ट्रीट के बाहर रहेंगे। इस प्रदर्शन को बाद शुक्रवार को ही किंग चार्ल्स स्ट्रीट स्थित यूके फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलमपमेंट ऑफिस में शिफ्ट कर देंगे।

ओमार करीम ने इस दौरान लोगों, मीडिया, ससंद सदस्यों, मानवाधिकार संगठनों से बलोच मुद्दे पर प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की, साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बलूचिस्तान का ध्यान खींचा।

बलूचिस्तान में जबरन गायब किए जाने के ट्रेंड आम

आपको बता दें कि पाकिस्तानके बलूचिस्तान में जबरन गायब किए जाने के ट्रेंड आम है। यहां कुछ पीड़ितों को जहां रिहा कर दिया जाता है, वहीं कुछ को लंबी हिरासत झेलनी पड़ती है। यहां अधिकांशतः लोगों को टारगेट किलिंग के शिकार हो जाते हैं। लगातार बढ़ते मानवाधिकारों के उल्लंघन मामलों की वजह से लोगों में असुरक्षा और अविश्वास बढ़ा है। मनमानी गिरफ्तारी, जवाबदेही की कमी ने बलूचिस्तान की स्थिति को दयनीय बना दिया है। यहां शांति, न्याय और सरकारी संस्थाओं में जनता का भरोसा बहाल की तमाम कोशिशें तो हुई, लेकिन यहां के हालत की वजह से ये कमजोर साबित हुई हैं।

ईरान को इजरायल की चेतावनी: इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बोले- जरूरत पड़ी तो फिर करेंगे सैन्य कार्रवाई

ये भी पढ़ें
Benjamin Netanyahu warning iran third trike.

खबर शेयर करें:

Updated on:

02 Jul 2026 03:04 pm

Published on:

02 Jul 2026 02:42 pm

Hindi News / World / ब्रिटिश पीएम के आवास के बाहर भूख हड़ताल, बलूचिस्तान के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

कैसे और क्यों 66 साल के पायलट ने बीजिंग की सबसे ऊंची इमारत में ठोक दिया विमान? चीन सरकार बताई वजह

China Plane Crash
विदेश

Donald Trump समर्थक लॉरा लूमर ने इजरायल से कहा- ‘अयातुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार में बम बरसा दो’

Ayatollah Khamenei Funeral Related News
विदेश

रूस का कीव पर मिसाइल-ड्रोन से हमला: रिहायशी इमारतों में आग, 8 लोगों की मौत, 12 लोग घायल

Russian missile and drone strike in Kyiv.
विदेश

कतर में ईरान-अमेरिका समझौते पर अहम वार्ता, 6 अरब डॉलर की फ्रीज़ संपत्ति और MoU उल्लंघन का मुद्दा गरमाया

Iran US MoU implementation discussion
विदेश

US-Iran Talks पर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने तोड़ी चुप्पी, आलोचकों को दिया जवाब

Iran President Masoud Pezeshkian on US-Iran Talks.
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.