US-Iran Talks पर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने तोड़ी चुप्पी, आलोचकों को दिया जवाब

दोहा वार्ता स्विट्जरलैंड में आयोजित हालिया 'लेक लूसर्न शिखर सम्मेलन' में तय रूपरेखा पर आधारित थी। कतर के अधिकारियों ने बताया कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल को राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए स्वदेश लौटने का अवसर देने हेतु फिलहाल बातचीत को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों पक्षों के बीच अगली दौर की वार्ता जल्द से जल्द आयोजित की जाएगी।