बेल्जियम में 10 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 6 लोगों की हुई मौत

बेल्जियम (Belgium) के एंटवर्प (Antwerp) शहर में आज एक आवासीय इमारत में आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। यह घटना शहर के लिंकेरोएवर इलाके में घटित हुई, जहाँ एक 10 मंजिला आवासीय इमारत में आग लगने का मामला सामने आया। आग इतनी भीषण थी कि धुएं का गुबार छा गया। बताया जा रहा है कि आग शुरू में 8वीं मंजिल पर लगी और कुछ देर में ही आग की लपटें और धुआं फैलने लगा, जिससे चीख़पुकार मच गई। जानकारी के अनुसार इस आवासीय इमारत में करीब 80 फ्लैट थे और 200 से ज़्यादा लोग रहते थे।