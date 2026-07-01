‘तीन रातों तक उन पर जबरदस्त हमले किए, परमाणु मुक्त होकर रहेगा ईरान’, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान

Middle East Tentation: मिडिल-ईस्ट में लंबे समय से तनाव जारी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। बातचीत भी सही दिशा में हो रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बीते दिनों अमेरिका ने लगातार तीन रातों तक ईरान पर हमले किए। जिसके बाद अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं।