रूस पहुंचा 60 हजार टन पेट्रोल! मुश्किल वक्त में व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़ा हुआ भारत, सूत्र का दावा

दिलचस्प बात यह है कि भारत रूस से कच्चा तेल रिकॉर्ड मात्रा में खरीद रहा है। जून में भारत के कुल कच्चे तेल आयात में रूस का हिस्सा 50 प्रतिशत से ज्यादा हो गया, जबकि मई में यह 36.5 प्रतिशत था। जून में भारत ने रूस से रोजाना करीब 27 लाख बैरल कच्चा तेल लिया।