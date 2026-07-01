जानी दुश्मन होने पर भी भारत ने रहम खाया, रिहा किए 386 कैदी, बदले में पाकिस्तान ने सिर्फ 53 लोगों को छोड़ा

India-Pakistan Released Each Other Prisoners : दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव,देश में आतंकवाद और घुसपैठ की घटनाओं व आपरेशन सिंदूर के बावजूद भारत ने पाकिस्तान पर रहम खाया और जानी दुश्मन होने पर भी उसके 386 कैदी रिहा ​कर दिए। इसके बदले में पाकिस्तान ने भारत के महज 53 लोगों को छोड़ा। भारत और पाकिस्तान ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ राजनयिक चैनलों के माध्यम से एक-दूसरे की हिरासत में रह रहे नागरिक कैदियों और मछुआरों की ये सूचियां शेयर कीं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी एक्स पर टवीट कर इस संबंध में जानकारी दी है।