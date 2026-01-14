14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ट्रंप की धमकी सुनकर तेहरान में हड़कंप! कौन हैं वो 8 कैदी जिन्हें ईरान की जेल से छुड़ाना चाहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति

Iran Protest: ईरान में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच अमेरिका ने खामेनेई शासन पर दबाव बढ़ाते हुए राजनीतिक कैदियों की तत्काल रिहाई की चेतावनी दी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Jan 14, 2026

ईरान प्रदर्शन

ईरान में पिछले कई दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन अब हिंसक रूप ले चुके हैं। इनमें अब तक 2,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच, अमेरिका ने ईरान के खामेनेई शासन को चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्ती नहीं रोकी गई तो सैन्य कार्रवाई की संभावना से भी पीछे नहीं हटेगा। हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा करने के मामले में कार्रवाई की थी, जिससे अमेरिका की धमकियों को ईरान के लिए गंभीर रूप से लिया जा रहा है।

सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट

साथ ही, ट्रंप प्रशासन ने ईरान से मांग की है कि वह राजनीतिक कैदियों को जल्द से जल्द रिहा करे। फारसी भाषा के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से किए गए ट्वीट में अमेरिका ने कहा "हम प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा पर चिंता जता रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम उन राजनीतिक कैदियों को भूल गए हैं जिन्हें विरोध प्रदर्शनों से पहले ही जेल में डाल दिया गया था।"

ट्वीट में ईरान की जेल में बंद आठ प्रमुख राजनीतिक कैदियों के नाम भी दिए गए हैं जिनमे नरगिस मोहम्मदी, सपीदेह गोलियान, जवाद अली-कोर्दी, पूरान नाजेमी, रजा खंदान, मजीद तवक्कोली, शरीफेह मोहम्मदी और हुसैन रोनागी।

कैदियों की जानकारी

नरगिस मोहम्मदी
नरगिस मोहम्मदी, 53 वर्ष, ईरान की महिला अधिकार कार्यकर्ता और डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर (DHRC) की उप-निदेशक हैं। महिलाओं के अधिकारों के अलावा, वे मृत्युदंड और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी अभियान चलाती रही हैं। 2023 में उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वर्तमान में उन्हें तेहरान की एविन जेल में बंद किया गया है।

सपीदेह गोलियान
महिला अधिकार कार्यकर्ता और फ्रीलांस जर्नलिस्ट गोलियान को हड़ताल कर रहे श्रमिकों के समर्थन में उनके प्रदर्शन के कारण 2018 में पहली बार गिरफ्तार किया गया था। 2025 में स्मृति सभा में शामिल होने के बाद उन्हें पुनः हिरासत में लिया गया।

जवाद अली-कोर्दी
मानवाधिकार वकील और यूनिवर्सिटी लेक्चरर जवाद को 12 दिसंबर 2025 को उनके ऑफिस से गिरफ्तार किया गया। उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ साजिश और राज्य के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप है।

पूरान नाजेमी
करमान प्रांत की महिला और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता। नरगिस मोहम्मदी के साथ गिरफ्तार हुईं।

रजा खंदान
मानवाधिकार कार्यकर्ता और ग्राफिक डिजाइनर, हिजाब आंदोलन और मौत की सजा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कई बार जेल जा चुके हैं।

मजीद तवक्कोली
स्टूडेंट नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता। छात्रों के समर्थन में सरकार की आलोचना के कारण 2009 से जेल में हैं।

शरीफेह मोहम्मदी
सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्हें महसा अमीनी की मौत के बाद हिजाब विरोधी आंदोलनों में भाग लेने के लिए दिसंबर 2023 में गिरफ्तार किया गया। 2024 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई।

हुसैन रोनागी
ब्लॉगर और इंटरनेट की आजादी के हिमायती। कई बार जेल में रहे, वर्तमान में स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद हिरासत में हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

14 Jan 2026 03:18 pm

Hindi News / World / ट्रंप की धमकी सुनकर तेहरान में हड़कंप! कौन हैं वो 8 कैदी जिन्हें ईरान की जेल से छुड़ाना चाहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरान में जुल्म की इंतिहा: प्रदर्शनकारी इरफान को फांसी, परिवार को 10 मिनट में किया विदा

Iran Protester Irfan Soltani Execution
विदेश

जल्दी छोड़ दो ईरान…अमेरिका की धमकी के बाद भारत ने अपने नागरिकों को बुलाया, जानें और क्या कहा

Iran Protests
विदेश

World War 3? ईरान पर Trump की सैन्य कार्रवाई की चेतावनी से मचा हड़कंप, क्या खामनेई का हाल सद्दाम जैसा होगा?

Iran-USA Conflict
विदेश

ट्रंप की ईरान को सैन्य धमकी, प्रदर्शनकारियों से बोले- जारी रखो

Iran Protest
विदेश

थाईलैंड में चलती ट्रेन पर गिरी भारी-भरकम क्रेन, 22 यात्रियों की मौत, 30 घायल

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.