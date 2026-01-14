ट्रंप की धमकी सुनकर तेहरान में हड़कंप! कौन हैं वो 8 कैदी जिन्हें ईरान की जेल से छुड़ाना चाहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति

ईरान में पिछले कई दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन अब हिंसक रूप ले चुके हैं। इनमें अब तक 2,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच, अमेरिका ने ईरान के खामेनेई शासन को चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्ती नहीं रोकी गई तो सैन्य कार्रवाई की संभावना से भी पीछे नहीं हटेगा। हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा करने के मामले में कार्रवाई की थी, जिससे अमेरिका की धमकियों को ईरान के लिए गंभीर रूप से लिया जा रहा है।