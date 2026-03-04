ईरान युद्ध को लेकर मेयर जोहरान ममदानी ने दी प्रतिक्रिया, कहा-जंग छड़ेने के गंभीर…

Zohran Mamdani statement: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी का युद्ध पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ईरान की सरकार अपने ही लोगों पर अत्याचार करती है। उन्होंने आगे कहा कि इस साल सरकार ने हजारों ईरानियों को मार डाला, जो केवल अपने हक और आज़ादी की बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ईरानी सरकार को क्रूर बताया।