बहुत देर हो चुकी! ट्रंप बोले- ईरान का नेतृत्व और सेना खत्म, अब कोई बातचीत नहीं

मिडिल ईस्ट में बीते कुछ दिनों से जारी भारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर बड़ा सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर एक पोस्ट शेयर कर एक बार फिर हड़कंप मचा दिया है। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा, 'ईरान की एयर डिफेंस, एयर फोर्स, नेवी और लीडरशिप पूरी तरह खत्म हो चुकी है। वे बातचीत करना चाहते हैं, मैंने कहा- बहुत देर हो चुकी!' यह बयान युद्ध को और तेज करने का संकेत दे रहा है, जहां अमेरिका का लक्ष्य ईरान की सैन्य क्षमता को पूरी तरह नेस्तनाबूद करना है।