मेरे भारतीयों को कुछ नहीं होना चाहिए! जंग के बीच पीएम मोदी ने इजरायल सहित इन 8 देशों के नेताओं से की बात

MEA के प्रवक्ता ने बताया कि भारत इस क्षेत्र की सरकारों के साथ-साथ दूसरे अहम पार्टनर्स के संपर्क में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपने समकक्षों के साथ बातचीत की है। MEA ने कहा कि गल्फ रीजन में लगभग एक करोड़ भारतीय नागरिक रहते और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई सबसे जरूरी है। हम किसी भी ऐसे डेवलपमेंट से अनजान नहीं रह सकते जो उन पर बुरा असर डाले। हमारी ट्रेड और एनर्जी सप्लाई चेन भी इसी इलाके से होकर गुजरती हैं। किसी भी बड़ी रुकावट का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ता है। एक ऐसे देश के तौर पर जिसके नागरिक ग्लोबल वर्कफोर्स में अहम हैं, भारत मर्चेंट शिपिंग पर हमलों का भी कड़ा विरोध करता है। पिछले कुछ दिनों में ऐसे हमलों की वजह से पहले ही कुछ भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है या वे लापता हैं।