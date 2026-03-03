राहुल गांधी ने जिसे बताया ‘गद्दार दोस्त’ उस पर क्यों मेहरबान है बीजेपी, दादा रह चुके है पूर्व सीएम

बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक, बिट्टू पर मेहरबानी के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण उनकी सिख पहचान है। बिट्टू अलगाववादी तत्वों के खिलाफ मुखर रहे हैं और मोदी सरकार में प्रमुख सिख चेहरा हैं। पार्टी पंजाब में अपनी स्थिति कमजोर होने के कारण बिट्टू जैसे चेहरे का इस्तेमाल कर रही है। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव अप्रैल 2026 में होने हैं, जहां दो सीटें खाली होंगी। बीजेपी बिट्टू को हरियाणा से उतारकर पंजाब-हरियाणा सीमा पर प्रभाव बढ़ाना चाहती है। हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी का पंजाब से जुड़ाव भी इस रणनीति से जुड़ा है।