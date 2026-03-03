मोदी जी मेरे बेटे को बचा लो…ईरान-यूएस जंग के बीच कुवैत में फंसा मराठी एक्ट्रेस का बेटा, रोते हुए लगाई गुहार

Marathi Actress Request to PM Modi Amid Iran-US War (सोर्स- एक्स)
Marathi Actress Request to PM Modi Amid Iran-US War: मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर अब भारतीय परिवारों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। मराठी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री विशाखा सुभेदार इन दिनों गहरे तनाव में हैं। उनका बेटा कुवैत में फंसा हुआ है और इसी चिंता में डूबीं अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो साझा कर सरकार से मदद की अपील की है।
जानकारी के मुताबिक, अभिनेत्री का बेटा अभिनय लंदन की यात्रा पर था। यात्रा के दौरान कुवैत में उसका ठहराव था, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव के चलते उड़ानों पर असर पड़ा। कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गईं, जिसके कारण वह पिछले चार दिनों से वहीं फंसा हुआ है।
अभिनेत्री ने वीडियो में बताया कि एयरलाइन की ओर से फिलहाल होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई है, लेकिन हालात अनिश्चित बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि वहां का माहौल गंभीर है और हर पल चिंता बनी हुई है।
वीडियो में विशाखा की आंखों में आंसू साफ देखे जा सकते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की गुजारिश की।
उन्होंने आग्रह किया कि जैसे अन्य देशों से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने की पहल की गई थी, वैसे ही कुवैत में फंसे लोगों के लिए भी विशेष व्यवस्था की जाए। उनका कहना है कि सिर्फ उनका परिवार ही नहीं, बल्कि कई और परिवार अपने प्रियजनों की वापसी का इंतजार कर रहे हैं।
अभिनेत्री की पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। फैंस और आम यूजर्स ने सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। कई लोगों ने अभिनेत्री को हिम्मत रखने की सलाह दी और भरोसा दिलाया कि भारतीय दूतावास और प्रशासन जल्द समाधान निकालेंगे।
विशाखा ने अपने पोस्ट में राज्य के अन्य नेताओं से भी सहयोग की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि एक मां के रूप में उनकी सबसे बड़ी चिंता अपने बेटे की सुरक्षित वापसी है।
मध्य पूर्व में चल रहे तनाव ने कई देशों की उड़ानों और यात्राओं को प्रभावित किया है। सुरक्षा कारणों से एयरस्पेस बंद होने और उड़ानें रद्द होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों के परिजनों की चिंता स्वाभाविक है।
भारतीय सरकार समय-समय पर संकटग्रस्त क्षेत्रों से नागरिकों को निकालने के लिए विशेष अभियान चलाती रही है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि कुवैत में फंसे भारतीयों के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।
एक कलाकार के रूप में लोगों का मनोरंजन करने वाली विशाखा इस समय सिर्फ एक चिंतित मां हैं। उनका भावुक संदेश बताता है कि वैश्विक राजनीतिक तनाव का असर आम परिवारों तक किस तरह पहुंचता है।
अब देखना होगा कि सरकार और संबंधित एजेंसियां कितनी जल्दी कार्रवाई कर पाती हैं। फिलहाल अभिनेत्री और उनके परिवार की उम्मीदें प्रशासनिक सहायता पर टिकी हुई हैं।
