मोदी जी मेरे बेटे को बचा लो…ईरान-यूएस जंग के बीच कुवैत में फंसा मराठी एक्ट्रेस का बेटा, रोते हुए लगाई गुहार

Marathi Actress Request to PM Modi Amid Iran-US War: मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर अब भारतीय परिवारों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। मराठी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री विशाखा सुभेदार इन दिनों गहरे तनाव में हैं। उनका बेटा कुवैत में फंसा हुआ है और इसी चिंता में डूबीं अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो साझा कर सरकार से मदद की अपील की है।