भारत छोड़ेगी ईरानी शासन को कैंसर बताने वाली अभिनेत्री, खामेनेई की मौत के बाद पलट गईं मंदाना करीमी

Mandana Karimi Leaves India After Khamenei Death: ईरान में बदले हालात और सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत की खबर के बाद दुनिया भर में प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इसी बीच ईरानी मूल की अभिनेत्री मंदाना करीमी ने ऐसा बयान दिया है जिसने उन्हें फिर चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया है। भारत में कई वर्षों से रह रही मंदाना ने ईरानी शासन को मिडिल ईस्ट का कैंसर बताते हुए अपने दिल की पीड़ा जाहिर की है।