3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

भारत छोड़ेगी ईरानी शासन को कैंसर बताने वाली अभिनेत्री, खामेनेई की मौत के बाद पलट गईं मंदाना करीमी

Mandana Karimi Leaves India After Khamenei Death: बिग बॉस 9 का हिस्सा रह चुकीं मंदाना करीमी ने अब भारत छोड़ने का फैसला लिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने खामेनेई की हत्या के बाद खुलकर अपनी बात रखी है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 03, 2026

Mandana Karimi Leaves India After Khamenei Death

Mandana Karimi (सोर्स- एक्स)

Mandana Karimi Leaves India After Khamenei Death: ईरान में बदले हालात और सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत की खबर के बाद दुनिया भर में प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इसी बीच ईरानी मूल की अभिनेत्री मंदाना करीमी ने ऐसा बयान दिया है जिसने उन्हें फिर चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया है। भारत में कई वर्षों से रह रही मंदाना ने ईरानी शासन को मिडिल ईस्ट का कैंसर बताते हुए अपने दिल की पीड़ा जाहिर की है।

तेहरान से मुंबई तक का सफर (Mandana Karimi Leaves India After Khamenei Death)

तेहरान में जन्मीं मंदाना ने अपने सपनों को उड़ान देने के लिए भारत का रुख किया था। शुरुआत एयर होस्टेस के तौर पर की, लेकिन ग्लैमर की दुनिया उन्हें मुंबई ले आई। कुछ समय के लिए आईं, पर फिर यहीं बस गईं। मॉडलिंग से फिल्मों तक का सफर तय करते हुए उन्होंने 'भाग जॉनी', 'मैं और चार्ल्स' और 'क्या कूल हैं हम 3' जैसी फिल्मों में काम किया।

रियलिटी टीवी में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई। बिग बॉस 9 में उनकी मौजूदगी ने उन्हें घर-घर पहचान दिलाई, वहीं लॉक अप में भी वह नजर आईं, जिसे कंगना रनौत ने होस्ट किया था।

‘48 साल से लड़ रहे हैं लोग’ (Mandana Karimi Leaves India After Khamenei Death)

हालिया इंटरव्यू में मंदाना ने कहा कि ईरान के लोग दशकों से संघर्ष कर रहे हैं। उनके मुताबिक, आम नागरिकों ने अपनों को खोया, शिक्षण संस्थानों को बंद होते देखा और लगातार दमन झेला। उन्होंने कहा कि किसी की मौत पर जश्न मनाना आसान नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक चले दमन ने लोगों की भावनाओं को बदल दिया है।

मंदाना ने अपने परिवार और दोस्तों से मिल रही प्रतिक्रियाओं का जिक्र करते हुए बताया कि वहां के लोगों के भीतर गुस्सा और राहत, दोनों तरह की भावनाएं साथ-साथ चल रही हैं। उनका मानना है कि ईरानी शासन ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर किया है और इसका असर सीमाओं से परे तक गया है।

भारत में प्रदर्शन से आहत

ईरान के हालातों को लेकर भारत के कुछ हिस्सों में हुए विरोध-प्रदर्शनों ने मंदाना को भावुक कर दिया। उन्होंने कहा कि जब वो अपने देश के लोगों के समर्थन में शांतिपूर्ण कार्यक्रम करना चाहती थीं, तो उन्हें अनुमति नहीं मिली, जबकि दूसरी ओर अलग तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। इस स्थिति ने उन्हें भीतर तक आहत किया।

भारत छोड़ने का इशारा

'बॉलीवुड हंगामा' से बात करते हुए मंदाना ने हिंट दिया कि वो जल्द ही भारत छोड़ रही हैं। मंदाना ने पहले भी संकेत दिए थे कि वो भारत छोड़ने की सोच रही हैं। उनका कहना है कि उन्होंने यहां करियर, पहचान और दोस्त पाए, लेकिन अब उन्हें लगता है कि उनकी आवाज उतनी प्रभावी नहीं रही। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे ही उनके देश में राजनीतिक बदलाव की औपचारिक घोषणा होगी, वह वापसी पर विचार करेंगी।

हाल ही में उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तुलना प्राचीन फारसी शासक सायरस द ग्रेट से कर दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई।

ये भी पढ़ें

मोदी जी मेरे बेटे को बचा लो…ईरान-यूएस जंग के बीच कुवैत में फंसा मराठी एक्ट्रेस का बेटा, रोते हुए लगाई गुहार
मनोरंजन
Marathi Actress Request to PM Modi Amid Iran-US War

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

03 Mar 2026 05:19 pm

Published on:

03 Mar 2026 05:18 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / भारत छोड़ेगी ईरानी शासन को कैंसर बताने वाली अभिनेत्री, खामेनेई की मौत के बाद पलट गईं मंदाना करीमी

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

भारत ने मुझे धोखा दिया…खामेनेई की मौत के बाद भड़कीं ईरानी एक्ट्रेस, इंडिया छोड़ने का किया एलान

Mandana Karimi Leaves India
बॉलीवुड

ऑटो में बैठे थे करण औजला, पुलिस ने रोका तो तुरंत किया ये काम, ड्राइवर की मदद कर फैंस का जीता दिल

Karan Aujla Helps Mumbai Auto Driver
बॉलीवुड

चंद्र ग्रहण की वजह से नहीं हो पाया Dhurandhar 2 का ट्रेलर रिलीज! मेकर्स ने बदला पूरा प्लान

Dhurandhar 2 trailer postponed due to Chandra Grahan makers big decision
बॉलीवुड

जंग में फंसी एक्ट्रेस लौटीं भारत, इमोशनल होकर बताया एयरपोर्ट का खौफनाक मंजर

Esha Gupta returns to India from Abu Dhabi actress share what happened at Abu Dhabi airport
बॉलीवुड

बातों में मत आना…जावेद अख्तर से शादी से पहले शबाना आजमी को मां ने दी चेतावनी, फिर भी परवान चढ़ा प्यार

Shabana Azmi Warned Before Marrying Javed Akhtar
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.