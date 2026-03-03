जंग में फंसी एक्ट्रेस लौटीं भारत, इमोशनल होकर बताया एयरपोर्ट का खौफनाक मंजर

ईशा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि यह सब रविवार (28 फरवरी) को शुरू हुआ। उन्होंने बताया, "मैं दोपहर 1 बजे एयरपोर्ट पर थी, जब अचानक सब कुछ बंद कर दिया गया। चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई क्योंकि किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। तभी मिसाइल हमलों की खबरें आने लगीं। हम सब सन्न थे, किसी को नहीं पता था कि अगले ही पल हमारे साथ क्या होगा। वहां मौजूद अजनबी एक-दूसरे को दिलासा दे रहे थे और हर कोई रोते हुए अपने परिवार को फोन कर रहा था।"