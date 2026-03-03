Boo Box से पैसा कमा रही सनी लियोनी की 10 साल की बेटी, जानें क्या है ये

सनी लिनोयी की बेटी निशा ने शुरू किया अपना काम
Sunny Leone Daughter Business: बॉलीवुड की फेमस और बोल्ड एक्ट्रेस सनी लियोनी इन दिनों सुर्खियों में हैं। वह अपनी किसी फिल्म की वजह से नहीं बल्कि बेटी निशा को लेकर चर्चा में हैं। उनकी गोद ली हुई 10 साल की बेटी अपना खुद का बिजनेस कर रही हैं। जिसके बारे में खुद सनी लियोनी ने बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वह अब आगे और भी कोई काम करने का प्लान कर रही है। अब उसके पास पैसे होंगे ये सोचकर उसके दोनों भाईयों को जलन भी होती है।
मशहूर कोरियोग्राफर और फिल्ममेकर फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ सेलिब्रिटीज के घर जाकर उनके किचन और पर्सनल लाइफ की झलकियां दिखाती हैं। वह अपना यूट्यूब शानदार तरीके से चला रही हैं। हाल ही में वह सनी लियोनी के घर पहुंची थीं। इस मुलाकात के दौरान सनी ने अपनी 10 साल की बेटी निशा कौर वेबर को लेकर बताया कि उनकी छोटी सी बेटी ने न केवल एक अनोखा 'आविष्कार' किया है, बल्कि उससे कमाई भी शुरू कर दी है।
सनी लियोनी ने फराह को बताया कि उनकी बेटी निशा बहुत होशियार और टैलेंटेड है। निशा ने खुद एक खास तरह का बॉक्स तैयार किया है जिसे 'बू बॉक्स' (Boo Box) नाम दिया गया है। सनी ने इसके पीछे की मजेदार कहानी बताते हुए कहा, "ज्यादातर बच्चों की तरह निशा को भी धूल से एलर्जी है, जिसकी वजह से वह काफी टिशू पेपर इस्तेमाल करती थी। मैं अक्सर उसे टोकती थी कि टिशू इस्तेमाल करने के बाद उन्हें यहां-वहां न फेंके।
सनी ने आगे बताया कि एक दिन जब वह घर लौटीं, तो उन्होंने देखा कि निशा ने दिमाग लगाकर एक टिशू बॉक्स के ऊपर टेप की मदद से एक डिस्पोजेबल कप चिपका दिया है, ताकि इस्तेमाल किया हुआ टिशू तुरंत उसी में डाला जा सके। सनी को यह आइडिया इतना पसंद आया कि उन्होंने इसका पेटेंट करा लिया। अब निशा इस 'बू बॉक्स' को 999 रुपये में बेच रही हैं और अपनी खुद की कमाई कर रही हैं।
निशा की इस चतुराई को देखकर फराह खान काफी खुश हुईं। उन्होंने मजाक में कहा, "निशा वाकई बहुत किस्मत वाली और समझदार लड़की है। अब तो मैं घर जाकर अपने बच्चों की पिटाई करूंगी कि वह भी कुछ ऐसा इन्वेंशन क्यों नहीं करते!" सनी ने हंसते हुए यह भी बताया कि निशा की इस कमाई को देखकर उनके दोनों छोटे बेटों (अशर और नोआ) को जलन होने लगी है। उन्हें डर है कि भविष्य में निशा के पास बहुत पैसा होगा और उन्हें अपनी बहन से पैसे मांगने पड़ेंगे।
मुलाकात के दौरान सनी ने बेहद भावुक होकर बताया कि निशा को पता है कि उसे गोद (Adopt) लिया गया है और वह पूरे परिवार की जान है। बता दें कि सनी लियोनी और डेनियल वेबर ने साल 2011 में शादी की थी। 2017 में उन्होंने निशा को गोद लिया, जबकि 2018 में सरोगेसी के जरिए उनके दो जुड़वां बेटों का जन्म हुआ। आज यह कपल अपने तीनों बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहा है।
