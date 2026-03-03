Boo Box से पैसा कमा रही सनी लियोनी की 10 साल की बेटी, जानें क्या है ये

Sunny Leone Daughter Business: बॉलीवुड की फेमस और बोल्ड एक्ट्रेस सनी लियोनी इन दिनों सुर्खियों में हैं। वह अपनी किसी फिल्म की वजह से नहीं बल्कि बेटी निशा को लेकर चर्चा में हैं। उनकी गोद ली हुई 10 साल की बेटी अपना खुद का बिजनेस कर रही हैं। जिसके बारे में खुद सनी लियोनी ने बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वह अब आगे और भी कोई काम करने का प्लान कर रही है। अब उसके पास पैसे होंगे ये सोचकर उसके दोनों भाईयों को जलन भी होती है।