यामी गौतम या कंगना रनौत क्यों नहीं…कृति सेनन के अवॉर्ड जीतने पर छिड़ी बहस, फैंस ने मचाया बवाल

Kriti Sanon Best Actress Award Controversy: फिल्मी अवॉर्ड्स सीजन की शुरुआत के साथ ही बॉलीवुड में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। हाल ही में आयोजित एक बड़े फिल्म अवॉर्ड सेरेमनी में अभिनेत्री कृति सेनन को फिल्म ‘तेरे इश्क में’ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का सम्मान दिया गया। हालांकि ये जीत जहां कृति के करियर की अहम उपलब्धि मानी जा रही है, वहीं सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर बहस भी शुरू हो गई है।