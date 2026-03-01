यामी गौतम या कंगना रनौत क्यों नहीं…कृति सेनन के अवॉर्ड जीतने पर छिड़ी बहस, फैंस ने मचाया बवाल

Kriti Sanon Best Actress Award Controversy (सोर्स-एक्स)
Kriti Sanon Best Actress Award Controversy: फिल्मी अवॉर्ड्स सीजन की शुरुआत के साथ ही बॉलीवुड में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। हाल ही में आयोजित एक बड़े फिल्म अवॉर्ड सेरेमनी में अभिनेत्री कृति सेनन को फिल्म ‘तेरे इश्क में’ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का सम्मान दिया गया। हालांकि ये जीत जहां कृति के करियर की अहम उपलब्धि मानी जा रही है, वहीं सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर बहस भी शुरू हो गई है।
अवार्ड की घोषणा होते ही इंटरनेट पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कई दर्शकों ने कृति सेनन की एक्टिंग की तारीफ की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इस साल दूसरी अभिनेत्रियों का प्रदर्शन ज्यादा असरदार रहा। खासतौर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स ने खुलकर अपनी राय रखी और अवॉर्ड के फैसले पर सवाल उठाए।
कुछ लोगों का मानना है कि फिल्म ‘हक’ में यामी गौतम का अभिनय ज्यादा दमदार था, जबकि कई दर्शकों ने ‘इमरजेंसी’ में कंगना रनौत की परफॉर्मेंस को अवॉर्ड के योग्य बताया। सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा रही कि कई बार समारोह में मौजूद कलाकारों को प्राथमिकता मिल जाती है, जिससे परिणामों को लेकर बहस शुरू हो जाती है।
जब ‘हक’ सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, तब यामी गौतम के अभिनय को दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने खूब सराहा था। सोशल मीडिया पर उनके लिए बड़े सम्मान की मांग तक उठी थी। वहीं कंगना रनौत की फिल्म ‘इमरजेंसी’ भी चर्चा में रही, जिसमें उन्होंने एक चुनौतीपूर्ण और गंभीर किरदार निभाया था।
फिल्म समीक्षकों का मानना था कि इस साल बेस्ट एक्ट्रेस की श्रेणी में मुकाबला बेहद कड़ा था, इसलिए परिणाम सामने आते ही तुलना होना स्वाभाविक था।
बॉलीवुड में अवॉर्ड समारोह और विवाद अक्सर साथ-साथ चलते हैं। दर्शकों की पसंद और जूरी के निर्णय कई बार अलग दिखाई देते हैं, जिससे सोशल मीडिया पर बहस छिड़ जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां एक ओर कृति की जीत का जश्न मनाया गया, वहीं दूसरी ओर कई लोगों ने इसे चौंकाने वाला फैसला बताया।
यह तो अवॉर्ड सीजन की सिर्फ शुरुआत है। आने वाले महीनों में कई अन्य समारोह आयोजित होने वाले हैं, जिनमें अलग-अलग कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसके नाम जाता है।
वर्कफ्रंट की बात करें तो कृति सेनन जल्द ही फिल्म ‘कॉकटेल 2’ में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में उनके साथ शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना दिखाई देंगे। फिल्म की रिलीज डेट अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन इसे इसी साल सिनेमाघरों में लाने की तैयारी चल रही है।
इसके अलावा कृति सेनन का नाम रणवीर सिंह के साथ ‘डॉन 3’ से भी जोड़ा गया था, हालांकि फिलहाल इस प्रोजेक्ट को आगे के लिए टाल दिया गया है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग