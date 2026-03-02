दुबई में हैं रणबीर कपूर की एक्ट्रेस, ड्रोन ने उड़ाई उनकी रातों की नींद, पोस्ट में दिया अपडेट

US-Iran Conflict: मिडिल ईस्ट में गहराते युद्ध के बाद अब खाड़ी देशों में रहने वाले आम लोगों के साथ-साथ फिल्मी सितारों की जान पर भी बन आई है। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई के तौर पर ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस और यूएई (UAE) पर ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। इन धमाकों और हमलों की गूंज ने बॉलीवुड को भी हिला कर रख दिया है। जहां पहले सोनम चौहान दुबई में फंसी हुई थीं अब एक और एक्ट्रेस ने बड़ा अपडेट दिया है और कहा है कि उनकी रातों की नींद उड़ गई है।