2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

दुबई में हैं रणबीर कपूर की एक्ट्रेस, ड्रोन ने उड़ाई उनकी रातों की नींद, पोस्ट में दिया अपडेट

US-Iran Conflict: अमेरिका-इजरायल और ईरान की जंग के बीच दुबई में हालात बेहद खराब हो रखे हैं। वहां के लोग डर के साए में हैं। ऐसे में बॉलीवुड एक्ट्रेस भी वहीं हैं और उन्होंने अपने हाल को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। जिसे सुनकर फैंस भी उनके लिए चिंता में आ गए हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Mar 02, 2026

US Iran conflict ranbir kapoor actress Nargis Fakhri battles sleepless nights in Dubai share big update

नरगिस फाखरी ने किया पोस्ट

US-Iran Conflict: मिडिल ईस्ट में गहराते युद्ध के बाद अब खाड़ी देशों में रहने वाले आम लोगों के साथ-साथ फिल्मी सितारों की जान पर भी बन आई है। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई के तौर पर ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस और यूएई (UAE) पर ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। इन धमाकों और हमलों की गूंज ने बॉलीवुड को भी हिला कर रख दिया है। जहां पहले सोनम चौहान दुबई में फंसी हुई थीं अब एक और एक्ट्रेस ने बड़ा अपडेट दिया है और कहा है कि उनकी रातों की नींद उड़ गई है।

दुबई में हैं नरगिस फाखरी (Nargis Fakhri battles sleepless nights in Dubai amid US-Iran conflict)

एक्ट्रेस नरगिस फाखरी इन दिनों दुबई में हैं और वहां के ताजा हालातों ने उन्हें बुरी तरह डरा दिया है। नरगिस ने अपनी बालकनी से दुबई डाउनटाउन की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। इन वीडियो में वह अपनी ऊंची इमारत से आसमान की तरफ ताकती नजर आ रही हैं, मानो उन्हें डर हो कि कहीं से कोई मिसाइल या ड्रोन न आ जाए।

पोस्ट में जताई चिंता (Nargis Fakhri post on US-Iran conflict)

नरगिस ने एक भावुक पोस्ट में लिखा, "पिछले दो दिन सचमुच पागल कर देने वाले रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मन में एक अजीब सी फिक्र और डर बना रहता है क्योंकि आपको पता नहीं होता कि अगले ही पल क्या होने वाला है। डर के मारे नींद भी नहीं आ रही है, दिमाग हर वक्त हाई अलर्ट पर रहता है। इतनी देर हो चुकी है, लेकिन मैं पूरी तरह जागी हुई हूं।"

नरगिस फाखरी के अलावा और भी सेलिब्रिटी ने लगाई गुहार (Nargis Fakhri shares anxiety amid Iran-US tensions in Dubai)

सिर्फ नरगिस ही नहीं, बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गज कलाकार इस वक्त यूएई में फंसे हुए हैं। युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिससे सितारों की घर वापसी मुमकिन नहीं हो पा रही है। जानकारी के मुताबिक, एक्ट्रेस ईशा गुप्ता और सोनल चौहान भी इस समय वहीं हैं और भारत लौटने का इंतजार कर रही हैं।

साउथ सिनेमा के बड़े नाम, जैसे विष्णु मांचू और अजित भी दुबई में अटके हुए हैं। टीवी की फेमस एक्ट्रेस एरिका फर्नांडीज भी इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच वहां रहने को मजबूर हैं। एयरपोर्ट्स पर अफरा-तफरी का माहौल है और सभी सितारे अपने होटलों या घरों में सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

मुझे Kiss कर दिया… सपना चौधरी के साथ हुई थी छेड़छाड़, घबरा गई थी डांसर, बताया- मेरे ऊपर 35…
TV न्यूज
Sapna Choudhary big revealed on sexually harassed said one man suddenly kissed me 35 case registered on me

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Mar 2026 01:49 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / दुबई में हैं रणबीर कपूर की एक्ट्रेस, ड्रोन ने उड़ाई उनकी रातों की नींद, पोस्ट में दिया अपडेट

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Govinda के बॉलीवुड से गायब होने की ये थी असली वजह? इस एक्ट्रेस ने किया खुलासा

Sudha Chandran Big Revealed On Govinda Downfall and why he dance at small events these days
बॉलीवुड

बॉलीवुड एक्ट्रेस ने बनाया खामेनेई की मौत का जश्न, वीडियो शेयर कर बोलीं- भगवान बहुत महान है…

US Israel Attack Iran attack Ayatollah Khomeini Death Bollywood actress Elnaaz Norouzi Happy share video
बॉलीवुड

प्रियदर्शन से चिढ़े राजपाल यादव, कम पढ़े-लिखे वाले बयान पर उतारा अपना गुस्सा

Rajpal Yadav Dig On Priyadarshan poor education remark after check bounce case
बॉलीवुड

कैमरा मुंह के अंदर ला रहा है…पैपराजी पर भड़क गए रणबीर कपूर, अभिषेक बच्चन के साथ इवेंट में दिखे

Ranbir Kapoor Angry On Paparazzi
बॉलीवुड

जिस फिल्म के लिए गए जेल, उसके क्लिप दिखाएंगे राजपाल यादव, आरोपों को किया सिरे से खारिज

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.