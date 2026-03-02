मुझे Kiss कर दिया… सपना चौधरी के साथ हुई थी छेड़छाड़, घबरा गई थी डांसर, बताया- मेरे ऊपर 35…

सपना ने बताया कि जब वह परफॉर्म कर रही थीं, तब एक शख्स बार-बार उनके करीब आकर कान में कुछ बोल रहा था। शोर की वजह से वह सुन नहीं पाईं, लेकिन माहौल बिगड़ता जा रहा था। जब उनकी मां ने वहां से जाने की विनती की, तो उन लोगों ने धमकी भरे लहजे में कहा कि पैसे लिए हैं तो पूरा डांस करके ही जाना होगा।



खौफनाक मोड़ तब आया जब सपना डांस कर रही थीं और अचानक वही शख्स पीछे से आया और उसने सपना के गाल पर 'किस' (Kiss) कर लिया। इस हरकत से सपना सन्न रह गईं। वह तुरंत स्टेज से उतर गईं और साफ कह दिया कि अब वह और परफॉर्म नहीं करेंगी, चाहे अंजाम जो भी हो।