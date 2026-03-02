2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

मुझे Kiss कर दिया… सपना चौधरी के साथ हुई थी छेड़छाड़, घबरा गई थी डांसर, बताया- मेरे ऊपर 35…

Sapna Chaudhary Dance: सपना चौधरी ने अक्सर खुद को एक हिम्मत और निडर महिला के रूप में दिखाया है, लेकिन एक रात की कहानी उन्होंने खुद सुनाई है जब उन्हें एक इवेंट से अपनी मां के साथ भागना पड़ा था। उनका दिल बेहद तेजी से धड़क रहा था।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Mar 02, 2026

Sapna Choudhary big revealed on sexually harassed said one man suddenly kissed me 35 case registered on me

सपना चौधरी पर दर्ज हैं 35 केस

Sapna Choudhary : हरियाणा की मशहूर डांसर और 'बिग बॉस' फेम सपना चौधरी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो कांटे भरे रास्ते तय किए हैं, उसकी कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाल ही में रियलिटी शो 'द 50' में सपना ने अपनी जिंदगी के उस 'डार्क फेज' का खुलासा किया, जब एक शो के दौरान उनकी जान पर बन आई थी। उनके अचानक किसी ने किस कर दिया था।

सपना चौधरी पर दर्ज हैं 35 केस (35 Case registered on Sapna Choudhary)

सपना चौधरी ने बताया कि स्टेज शोज की दुनिया जितनी चमक-धमक वाली दिखती है, हकीकत में वह उतनी ही खतरनाक है। उन्होंने खुलासा किया कि आज उनके नाम पर करीब 35 कानूनी केस दर्ज हैं। सपना ने कहा, "मेरे कई शोज में भगदड़ मच जाती थी, कुर्सियां चलती थीं और दंगे हो जाते थे। इसी वजह से मेरठ और बड़ौत जैसी जगहों पर आज भी मुझ पर बैन लगा हुआ है। वहां मेरे नाम से शो की परमिशन तक नहीं मिलती।"

जब गैंगस्टरों के बीच फंसीं सपना (Sapna Choudhary Dance Between Gangster)

सपना ने एक पुरानी घटना याद करते हुए बताया कि एक समय ऐसा था जब उनके पास घर चलाने के पैसे नहीं थे। तभी अचानक आधी रात को एक शो का ऑफर आया। पैसों की तंगी की वजह से सपना ने बिना कुछ पूछे हां कर दी। लेकिन जब वह अपनी मां के साथ लोकेशन पर पहुंचीं, तो वहां का नजारा देखकर उनके हाथ-पांव फूल गए।

सपना के मुताबिक, "वह एक सुनसान फार्महाउस था। वहां सिर्फ 25-26 टेबलें लगी थीं और हर टेबल पर खुलेआम हथियार (बंदूकें) रखे हुए थे। वहां मौजूद 50-55 लोग किसी जेल से छूटे हुए खूंखार गैंगस्टरों जैसे लग रहे थे। वह किसी की रिहाई का जश्न मना रहे थे।"

स्टेज पर हुई बदतमीजी और वो 'खौफनाक' पल (Sapna Choudhary mother Neelam Choudhary)

सपना ने बताया कि जब वह परफॉर्म कर रही थीं, तब एक शख्स बार-बार उनके करीब आकर कान में कुछ बोल रहा था। शोर की वजह से वह सुन नहीं पाईं, लेकिन माहौल बिगड़ता जा रहा था। जब उनकी मां ने वहां से जाने की विनती की, तो उन लोगों ने धमकी भरे लहजे में कहा कि पैसे लिए हैं तो पूरा डांस करके ही जाना होगा।

खौफनाक मोड़ तब आया जब सपना डांस कर रही थीं और अचानक वही शख्स पीछे से आया और उसने सपना के गाल पर 'किस' (Kiss) कर लिया। इस हरकत से सपना सन्न रह गईं। वह तुरंत स्टेज से उतर गईं और साफ कह दिया कि अब वह और परफॉर्म नहीं करेंगी, चाहे अंजाम जो भी हो।

सपना चौधरी मां के साथ इवेंट से भागी थीं (Sapna Choudhary Big Revealed On her life)

सपना ने बताया कि उनकी मां ने हिम्मत दिखाई और उन लोगों को खरी-खोटी सुनाई कि किसी की बहन-बेटी को बुलाकर ऐसा बर्ताव करना शोभा नहीं देता। इसके बाद मां सपना का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ भागीं। सपना कहती हैं, "जब हम दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे, मुझे लग रहा था कि वह लोग पीछे से गोली मार देंगे। मेरा दिल जोर-जोर से धड़क रहा था। जब हम कार में बैठकर वहां से निकले, तब जाकर सांस में सांस आई।"

ये भी पढ़ें

मुस्लिम से हिंदू बनी ये एक्ट्रेस, धर्मेंद्र के साथ किया था डेब्यू, अब 41 साल बाद करेंगी अनिल कपूर संग काम
बॉलीवुड
वो एक्ट्रेस जिसने प्यार या शादी के लिए नहीं बल्कि अपनी पहचान बनाने के लिए अपना धर्म बदला था। साउथ से लेकर बॉलीवुड तक उन्होंने खूब नाम कमाया। अब 41 साल बाद वह अनिल कपूर के साथ ओटीटी पर दोबारा कदम रखने जा रही हैं। 

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

02 Mar 2026 11:30 am

Published on:

02 Mar 2026 11:29 am

Hindi News / Entertainment / TV News / मुझे Kiss कर दिया… सपना चौधरी के साथ हुई थी छेड़छाड़, घबरा गई थी डांसर, बताया- मेरे ऊपर 35…

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

13 मिमी सिस्ट सर्जरी के बाद एक बार फिर छलका दीपिका कक्कड़ का दर्द, बोलीं- “मुझे अभी भी…”

Dipika Kakar is still in pain
TV न्यूज

एक्ट्रेस से साध्वी बनीं ममता कुलकर्णी का यू-टर्न, 25 साल बाद किया टीवी पर ग्रैंड कमबैक, देखें वीडियो

Mamta Kulkarni in Laughter Chef 3
TV न्यूज

दीपिका कक्कड़ पर टूटा दुखों का पहाड़, दूसरी सर्जरी के बाद हुआ दर्द, फैंस को दिया सेहत पर अपडेट

Dipika Kakar Cancer Health Update
TV न्यूज

तलाक की खबरों पर मोनालीसा का करारा जवाब, बोलीं-हर झगड़ा तलाक नहीं होता

mona lisa with her husband vikrant singh rajpoot
TV न्यूज

कास्टिंग स्कैम पर भड़कीं एकता कपूर, बोलीं- फीस मांगी तो समझिए फर्जी…

Ektaa Kapoor on Fake Casting
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.