एक्ट्रेस से साध्वी बनीं ममता कुलकर्णी का यू-टर्न, 25 साल बाद किया टीवी पर ग्रैंड कमबैक, देखें वीडियो

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, ममता कुलकर्णी टीवी पर अपनी इस नई पारी को लेकर बहुत रोमांचित हैं। स्टूडियो के बाहर फोटोग्राफर्स से बात करते हुए ममता कुलकर्णी अपनी खुशी छिपा नहीं पाईं। अपनी वापसी पर बात करते हुए उन्होंने कहा, “मैं बहुत उत्साहित हूं। मैं 25 साल बाद टेलीविजन पर वापसी कर रही हूं। आज की बिजी लाइफ में लोग बहुत ज्यादा गंभीर हो गए हैं, चारों तरफ बस तनाव ही दिखता है। ऐसे में ‘लाफ्टर शेफ्स’ जैसे शो जो हंसी-मजाक और मस्ती भी करता है और खाना भी बनाता है, की बहुत जरूरत है। मैं खुद भी ये शो देखती हूं और मुझे इसका फॉर्मेट बहुत पसंद है। इसके आगे उन्होंने कहा कि अगर आप गौर करें तो पिछले 25 सालों में मैं कभी टेलीविजन पर नहीं आई। ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है।”