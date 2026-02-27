कास्टिंग स्कैम पर भड़कीं एकता कपूर, बोलीं- फीस मांगी तो समझिए फर्जी…

बयान में कहा गया है, "सभी संबंधित पक्षों को सूचित किया जाता है कि बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड आम जनता को यह औपचारिक स्पष्टीकरण जारी कर सूचित करना चाहता है कि कुछ अनाधिकृत व्यक्ति और फर्जी सोशल मीडिया एकाउंट्स वर्तमान में हमारी कंपनी की पहचान का दुरुपयोग करके हमारे अपकमिंग टीवी धारावाहिकों, वेब सीरीज और फिल्मों के लिए झूठे कास्टिंग अवसरों का प्रचार कर रहे हैं। हम इन असंबंधित संस्थाओं से स्वयं को स्पष्ट रूप से अलग करते हैं और इस तरह की भ्रामक गतिविधियों के माध्यम से महत्वाकांक्षी अभिनेताओं और निर्देशकों की आकांक्षाओं का शोषण करने के किसी भी प्रयास की कड़ी निंदा करते हैं।"