सिद्धार्थ शुक्ला की आत्मा मेरे सामने आई…मरने के बाद नया जन्म ले चुके अभिनेता? पांच साल बाद मौत को लेकर हुआ चौंकाने वाला दावा

Sidharth Shukla Death Mystery Claim: टेलिविजन के चहीते सितारे सिद्धार्थ शुक्ला की मौत को अब इस साल पूरे पांच साल हो जाएंगे। उनके फैंस आज भी उन्हें काफी याद करते हैं। 'बिग बॉस सीजन 13' के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला ने 2 सितंबर 2021 को दुनिया को अलविदा कहा था। अब उनकी मौत के सालों बाद उनके पिछले जन्म और अगले जन्म को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया गया है। सिद्धार्थ और शहनाज गिल के पिछले जन्म के रिश्ते को लेकर भी एक हैरान कर देने दावा हुआ है। चलिए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला।