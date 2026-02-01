वो दर्द में है…कैंसर के बाद दीपिका कक्कड़ पर टूटा गमों का पहाड़, सर्जरी के बाद पति शोएब ने दी हेल्थ अपडेट

कुछ दिन पहले दीपिका को तेज पेट दर्द की शिकायत हुई थी। जांच और सीटी स्कैन के बाद पता चला कि पेट में एक सिस्ट विकसित हो गया है। इससे पहले वह कैंसर उपचार से गुजर चुकी हैं, इसलिए यह खबर परिवार के लिए चिंता का कारण बनी। दीपिका ने बताया कि उन्हें कंधे में भी दर्द महसूस हो रहा था, जिससे परिवार घबरा गया था। हालांकि डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि कंधे का दर्द सिस्ट से जुड़ा नहीं है।