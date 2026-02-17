17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

रोती हुई मां के वीडियो पर टीवी एक्ट्रेस आरती सिंह ने किया इमोशनल पोस्ट, लिखा- ‘एक मां की बददुआ…’

Arti Singh on Dwarka Crash Victim: टीवी एक्ट्रेस आरती सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि एक मां की बददुआ सबको ले डूबे…, आइये जानते हैं कि आरती सिंह ने ये पोस्ट क्यों लिखा?

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Feb 17, 2026

Arti singh on Dwarka crash victim

टीवी एक्ट्रेस आरती सिंह का पोस्ट। (फोटो सोर्स: insta/artisingh5)

Arti Singh on Dwarka Crash Victim: टेलीविजन एक्ट्रेस आरती सिंह ने 23 वर्षीय साहिल धनेशरा की दुखद मौत पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिनकी बीती 4 फरवरी को दिल्ली के द्वारका में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। कथित तौर पर ये दुर्घटना 17 वर्षीय नाबालिग द्वारा चलाई जा रही एसयूवी ने साहिल की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। बता दें कि दसवीं की बोर्ड परीक्षा के कारण आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) ने 10 फरवरी को नाबालिग चालक को अंतरिम जमानत दे दी। इसके बाद साहिल की मां ने एक भावुक पोस्ट कर अपील की जिस पर एक्ट्रेस ने स्टोरी शेयर की है।

आरती सिंह ने पोस्ट में क्या लिखा? (Arti Singh Reacts to Heartbreaking Video)

साहिल की मां, इन्ना मकान ने सोशल मीडिया पर भावुक अपील करते हुए चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने बेटे को अकेले पाला था और किसी और की लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण उसे खो दिया। आरती सिंह ने इस मां के दिल दहला देने वाले वीडियो पर रिएक्शन देते हुए आज, 16 फरवरी को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, "ऐसा मत करो यार… एक मां की बददुआ सबको ले डूबेगी। न्याय न्याय है; यह सबके लिए समान होना चाहिए।"

साहिल की मां का इमोशनल वीडियो

इस वीडियो मैसेज में बेहद दुखी दिख रही इन्ना मकान ने कहा, "मैंने 23 साल तक अकेले अपने बच्चे का पालन-पोषण किया। 3 फरवरी को मेरा मासूम बच्चा कार की चपेट में आकर हमसे बिछड़ गया। मैं एक असहाय मां हूं।" इसके साथ ही उन्होंने मीडिया ग्रुप्स और द्वारका में रहने वालों से न्याय दिलाने में मदद करने की अपील की।

इसके साथ ही उन्होंने लिखा, "मैंने अपने बेटे साहिल धनेशरा को खो दिया, जो 22 वर्ष से अधिक उम्र का यंग और टैलेंटेड लड़का था, जिसे मैंने 23 सालों तक अकेले पाला-पोसा। द्वारका में स्पीड फन रील्स बनाते समय एक स्कॉर्पियो एन (नंबर UP57BM3057) कार, जिसको चलाने वाले के ड्राइवर के पास लाइंसेंस भी नहीं था और गाड़ी में उसकी बहन भी थी, दोनों ने मेरे बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी। #DelhiPolice"

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली पुलिस के अनुसार, यह घटना द्वारका साउथ स्थित लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास सुबह 11:57 बजे घटी थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक, 23 वर्षीय युवक की मौत ज्यादा खून बहने से हुई। रिपोर्ट में स्कल के नीचे खून का थक्का और खोपड़ी के बाईं ओर फ्रैक्चर भी पाया गया।

ये भी पढ़ें

Salim Khan Hospitalised: 90 वर्षीय सलीम खान अस्पताल में हुए भर्ती, चिंता में नजर आए एक्र सलमान खान
बॉलीवुड
Salim Khan Hospitalised

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

TV News

Updated on:

17 Feb 2026 05:52 pm

Published on:

17 Feb 2026 05:51 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / रोती हुई मां के वीडियो पर टीवी एक्ट्रेस आरती सिंह ने किया इमोशनल पोस्ट, लिखा- ‘एक मां की बददुआ…’

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘रामायण’ बनाने वाले रामानंद सागर के बेटे का हुआ निधन, मुंबई में हुआ आनंद सागर चोपड़ा का अंतिम संस्कार

Anand Ramanand Sagar Chopra Death News
TV न्यूज

गोविंदा के भांजे ने किया कॉमेडी छोड़ने का एलान, कृष्णा बोले- अरिजीत के बाद मैं भी रिटायर…, कहानी में है ट्विस्ट

Abhishek Krushna Comedy Retirement Statement
TV न्यूज

शादी के दो साल बाद मां बनेगी टीवी की Naagin, पति के साथ प्रेग्नेंसी का किया अनाउंसमेंट

Surbhi Jyoti Pregnancy Announcement
TV न्यूज

शार्क टैंक इंडिया की जज के पेरिमेनोपॉज पर बेबाक बोल, चेहरे की सूजन पर खुलकर बोलीं नमिता थापर

Shark Tank India Namita Thapar on Perimenopause
TV न्यूज

कुमार सानू के साथ अपने बेटे की फोटो देख भड़कीं कुनिका, तान्या मित्तल पर फूटा गुस्सा, बोलीं- मेरे परिवार को घसीटा तो…

Kunicka Sadanand Angry On Tanya Mittal
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.