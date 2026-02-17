रोती हुई मां के वीडियो पर टीवी एक्ट्रेस आरती सिंह ने किया इमोशनल पोस्ट, लिखा- ‘एक मां की बददुआ…’

Arti Singh on Dwarka Crash Victim: टेलीविजन एक्ट्रेस आरती सिंह ने 23 वर्षीय साहिल धनेशरा की दुखद मौत पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिनकी बीती 4 फरवरी को दिल्ली के द्वारका में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। कथित तौर पर ये दुर्घटना 17 वर्षीय नाबालिग द्वारा चलाई जा रही एसयूवी ने साहिल की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। बता दें कि दसवीं की बोर्ड परीक्षा के कारण आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) ने 10 फरवरी को नाबालिग चालक को अंतरिम जमानत दे दी। इसके बाद साहिल की मां ने एक भावुक पोस्ट कर अपील की जिस पर एक्ट्रेस ने स्टोरी शेयर की है।