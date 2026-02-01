शादी के दो साल बाद मां बनेगी टीवी की Naagin, पति के साथ प्रेग्नेंसी का किया अनाउंसमेंट

अभिनेत्री ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि वो और उनके पति सुमित सूरी अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले हैं। इस घोषणा के बाद से ही फैंस और टीवी सितारों की ओर से बधाइयों का तांता लग गया है। सुरभि ने ये खुशखबरी बड़े ही सादगी भरे लेकिन भावुक अंदाज में साझा की। उन्होंने एक प्यारी सी तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उनके और सुमित के पैरों के बीच छोटे-छोटे सफेद जूते रखे नजर आए। ये तस्वीर बिना ज्यादा शब्दों के ही बहुत कुछ कह गई। इसके साथ उन्होंने इशारों में बताया कि उनके जीवन का सबसे खूबसूरत सफर अब शुरू होने जा रहा है।